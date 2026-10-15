「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は11月10日～12月25日の期間、オールドアメリカンなクリスマスイベント「OLDIES COLA HOLIDAY 1955」を開催する。

オールドアメリカンなクリスマスツリーが彩るロビー

1955 東京ベイは「OLDIES GOODIES」をコンセプトに掲げ、世界ではじめてディズニーランドが誕生した1955年のアメリカをモチーフにしたホテル。同ホテルならではの、心躍るオールドアメリカンなクリスマスを楽しんでほしいという思いから、当時のアメリカンカルチャーと結びつきが強く、ホリデーシーズンの特別なムードや楽しいシーンにぴったりなコーラをテーマにした同イベントが企画された。炭酸のようにきらめくオールドアメリカンなデコレーションと、コーラを使用した期間限定メニューがホリデー気分を盛り上げる。

炭酸の泡やロードサインをイメージしたオーナメントが彩るツリー

炭酸の泡やロードサインをイメージしたオーナメントで装飾されたツリー

1955年頃のアメリカの世界観がモチーフのロビーを、ネオンサインが輝くクリスマスツリーが彩る。横には大きなコーラボトルを積んだアメリカ車が停まり、乗り込んで写真を撮ることもできる。ツリーは、ボトルからはじけるコーラや炭酸の泡をイメージしたオーナメントのほか、アメリカの伝統的な飾りであるポップコーンとクランベリーのガーランドや、ロードサインを思わせる飾りで装飾され、オールドアメリカンなクリスマスを演出する。

王冠キャップを探してクイズを解く「コーラ・クラウンハント」

王冠キャップを探してクイズに挑戦

アメリカの風習「クリスマスピクルス」に着想を得た、館内周遊型クイズラリー「コーラ・クラウンハント」を初開催する。ロビーや2nd Roomを巡り、7つの王冠キャップを探してクイズに挑戦。導き出したキーワードをスタッフに伝えると、同イベントのオリジナルグッズがもらえる。

コーラを使った期間限定メニュー

左:コーラソースをかけて食べる「コーラチキンバーガー」(2,500円)/右:オリジナルアレンジを楽しむ「HOLIDAY COLA BAR」(900円)

アメリカのダイナーを思わせる「Cafeteria」では、コーラを使ったメニューを期間限定で提供する。「コーラチキンバーガー」(2,500円)は、フライドチキンとビーフパテの上にアボカドをクリスマスリースのように載せた食べ応え抜群の一品。今年は食べたときのパチパチ感がパワーアップ。はじけるコーラソースをかけて食べるのがおすすめだという。また、アメリカンなトッピングやシロップを組み合わせてコーラのオリジナルアレンジを楽しめる「HOLIDAY COLA BAR」(900円)も提供する。トッピングにはジンジャーブレッドクッキーやポップコーンといったお菓子などを用意。好きなものを詰め込んで自分だけのオリジナルアレンジを楽しめる。

アメリカのクリスマスパーティーをイメージした「2nd Room」

アメリカの家庭のクリスマスパーティーをイメージしたスポット

アメリカのクリスマスは、家族と豪華なディナーを囲み、ゆったり過ごすのが定番。イベント期間中、宿泊者はいつでも自由に滞在できるパブリックスペース「2nd Room」が、アメリカのクリスマスパーティーの雰囲気を味わえる空間に変わる。フォトスポットとして、クリスマスツリーと暖炉の前にごちそうが並んだテーブルが登場。席に着けば、まるで当時のアメリカでホームパーティーに参加しているような気分で写真撮影が楽しめる。