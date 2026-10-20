俳優・アーティストののんが19日、アメーバオフィシャルブログを更新。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』で共演した橋本愛との2ショットを公開した。

のん＆橋本愛、“潮騒のメモリーズ”が13年ぶり復活

のんは18日、岩手県久慈市・十文字チキンアンバーホールで、自身の周年記念ライブツアー「のん自由(10)ツアー2026」の久慈公演を開催。同公演には、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』で共演した橋本と、同作の音楽を担当した大友良英がスペシャルゲストとして出演した。

公演では、『あまちゃん』の劇中で人気を博したアイドルユニット「潮騒のメモリーズ」が1日限定で復活。2013年のNHK紅白歌合戦以来13年ぶりに、劇中歌「潮騒のメモリー」を披露した。

「愛ちゃんと」仲むつまじいオフショットを公開

公演翌日の19日、のんは「ただいま」と題してブログを更新。「改めて、のん自由ツアー久慈公演ありがとうございました」と感謝を伝え、「深く記憶に刻まれた昨日だった」と特別な一日を振り返った。

さらに、「愛ちゃんと」とつづり、橋本とのオフショットを公開。のんは赤いハイネックニットに同系色のチェック柄ワンピース、橋本は黒いタートルネックに青いノースリーブワンピースを合わせた装いで、背中を合わせてマイクを持つ姿や、顔を寄せて笑顔を見せる仲むつまじい2ショットを披露した。

この投稿に、ファンからは「ふたり揃うと無敵」「懐かしさ最高」「潮騒のメモリーズの復活を本当に生で観たかった」「夢のような素敵なライブありがとうございました」「本当に素晴らしくて大大大感動でした」などの声が寄せられている。

なお、「のん自由(10)ツアー2026」は、のん名義での活動10周年とデビュー20周年を記念したダブルアニバーサリープロジェクト「のん10≧20(のんテントゥエンティ)」の一環として開催されている。