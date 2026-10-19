10月も後半戦となります。夏から秋への季節の変わり目はいわゆる「秋バテ」に陥りやすい時期。心身ともに不調を感じるときに、お気に入りのスイーツは、気分をリフレッシュさせてくれるとても頼もしい相棒ですね。

2026年10月の新作5品まとめ(10月20日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで10月20日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年10月のスイーツ新商品まとめ

"ファミマの無限クリーム"使用のプリンやエクレア、ワンハンドで味わえるスティックタイプのチョコケーキ、サクほろ食感のチョコサブレ、PEANUTSとのコラボキャンペーン商品の"チョコがけのボーロ×SNOOPYと仲間たちのパッケージチャーム"のセットなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「【ファミマの無限クリーム】クリームに溺れるとろけるプリン」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

10月13日スタートの「ファミマの無限クリーム※」対象商品。濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム(ホイップクリーム)を、とろける食感のプリンにたっぷりとのせました。

※無限クリーム：もっとおいしいスイーツを届けるため、8年ぶりに刷新したホイップクリームと、新たにブレンドした生クリームの総称。リッチで濃厚な味わいと、ふわっとなめらかなくちどけを両立した、まさに無限に食べられるおいしさに仕上げました。

「【ファミマの無限クリーム】ダブルクリームエクレア」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ファミマの無限クリーム」対象商品。濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム(ホイップクリーム)と、カスタードクリームを絞り上げた、ダブルクリームのエクレアです。

「チョコのスティックケーキ」(174円)

価格 : 174円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ワンハンドで食べられるスティックタイプのチョコケーキです。

［ファミリーマート限定］

「サクほろ食感のチョコサブレ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

さくほろ食感の濃厚な味わいのチョコサブレ。 マカダミアナッツ入りです。

「PEANUTS -SNOOPY- パッケージチャーム&チョコボーロ」(396円)

価格 : 396円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

10月20日スタートの、PEANUTSとのコラボレーションキャンペーン「スヌーピーと楽しむ、ファミマの秋」対象商品。チョコがけのボーロとセットになった、SNOOPYと仲間たちのパッケージチャームです。背面にはPEANUTSの仲間たちの紹介やエピソードを掲載しています。

【種類数】全8種

※店舗により発売日・販売開始時間が異なる場合があります。

まとめ

10月20日発売の新商品は、濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリーム（ホイップクリーム）を使用した「【ファミマの無限クリーム】クリームに溺れるとろけるプリン」や「【ファミマの無限クリーム】ダブルクリームエクレア」がラインナップ。

また、ファミマとPEANUTSのコラボキャンペーン「スヌーピーと楽しむ、ファミマの秋」より登場する「PEANUTS -SNOOPY- パッケージチャーム&チョコボーロ」や、ワンハンドで楽しめる「チョコのスティックケーキ」、マカダミアナッツ入りの「サクほろ食感のチョコサブレ」なども要注目のアイテムです。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。