今年も残り2カ月ちょっと。光陰矢の如し……ではあるけど、この時期といえばやっぱりアレでしょ、アレ! そう、今年も10月22日より、かっぱ寿司で「かっぱの王道まぐろ祭り」が始まるんだってさ!

その名のとおり、主役は寿司界の絶対王者・まぐろ。しかも今回は「ミナミマグロ」を主軸に据えた超本気ラインナップ! さぁ、今年の秋はまぐろの海に溺れよう。2026年はまだまだ終わらないぞ〜!

かっぱ寿司「かっぱの王道まぐろ祭り」スタート

一昨年は「かっぱのまぐろ祭り」、昨年は「かっぱの本気まぐろ祭り」、そして今年は「かっぱの王道まぐろ祭り」。フェア名は微妙に変化を続けているが、魅力的なメニューばかり並ぶ点は変わらず。……いや、きっと回を重ねるごとにクオリティはアップデートしているに違いない!

ということでまずピックアップしたいのがこれ。基本にして究極、「上赤身～ミナミマグロ～」(一貫121円)だ。本まぐろが「まぐろの王様」なら、ミナミマグロは「まぐろの女王様」。「赤いダイヤ」と称されることもあるらしい。

で、なんとこのご時世に、そのミナミマグロの上赤身が一貫たったの121円! しかも店内で一枚一枚丁寧に切り付けて提供しているという徹底ぶり。

さっそく口に放り込んでみると……

くぅぅぅ……うんめぇぇぇーーー!!!! これが121円ってマジかーーーッ!!!!

口に入れた瞬間のしっとり吸い付くような舌触り。そして噛みしめると、ミナミマグロならではの濃厚な旨みと酸味がジュワッと広がっていく。水っぽさや生臭さは感じられず、純粋なまぐろの力強い味がシャリの酸味とガッチリ握手を交わす。

このクオリティで121円……恐ろしい。最初の1皿はもちろん、合間のリフレッシュやシメにも、何皿でもリピートしたくなるコスパの高さだ。

こちらはひと捻り加えた「上赤身 漬け ～ミナミマグロ～ 柚子のせ」(一貫176円)。ミナミマグロの上赤身を特製だれにじっくり漬け込み、仕上げに刻み柚子をちょこんと添えた、江戸前寿司の風情を感じさせる一貫だ。

口へ運んでみると……

こちらもウッッッッマッ! タレをまとった赤身はねっとり感とコクが増しており、柚子の爽やかな香りが鼻腔をスーッと通り抜ける。赤身の濃厚な旨みを受け止めつつ、後味を爽快に引き締めるこのバランス感、仕事の丁寧さが光る見事な仕立てだ。

さらに、「上赤身 漬け ～ミナミマグロ～ 柚子のせ」を含む、こだわりの江戸前握りがセットになった「かっぱの”江戸前”寿司5貫プレート」も登場!

活〆真鯛 刻み昆布のせ、煮はまぐり、〆こはだ、上煮穴子(ハーフ)など、ひと手間かけた江戸前のお寿司がまとめて味わえるオトクなプレートで、ありがたいことに食べ放題コースでも楽しめるらしい。どれも絶品なので、こちらもマストでチェックを!

そして、もちろんありますよ、大とろも! 見るからに贅沢な「大とろ お値段そのまま! とろぶつのせ」(297円～)、実際に食べてみると……

うぉぉ……とろける……!! うっ……うめぇ……!!!! たまらなくうめぇーーー!!!! 口に入れた瞬間、大とろの上質な脂が体温でサラリと溶け出し、舌全体を甘美なコクでコーティング。そこに「とろぶつ」のしっかりとした肉感とねっとりした旨みが加勢! ふたつの異なる食感と濃厚な脂の旨みが一体となり、シャリとともに余韻を残して消えていく……。この圧倒的な贅沢感、まぐろ好きなら絶対に一度は体験すべし!

今回のフェアの真骨頂とも言えるのが「贅沢 ミナミマグロ 3種食べ比べ」(594円)だ。一皿の上に大とろ、中とろ、上赤身が勢揃いした、一切の隙がないワンプレートである。中とろをいただいてみると……

完ッ璧……! 激ウマッ! 赤身と脂のバランスが神がかっていて、たまらなくうめぇ! いやいや、マジでヤバいぞ。ミナミマグロの部位ごとに異なる旨みと脂のりのグラデーションを、もろに実感できる幸福感! これが594円で食べられるのか……。マジで採算どうなってるの……?

見た目にも鮮やかな「まぐろぶつ山かけ 大葉包み」(176円)。旨みたっぷりのまぐろぶつにとろろ(山かけ)を合わせ、爽やかな大葉で包んで食べる新感覚スタイルだ。とろろのまろやかさと大葉の清涼感が、濃厚なまぐろの味わいをサッパリと包み込んでくれて実に心地いい!

「かっぱの王道まぐろ祭り」では握り以外のメニューも充実。こちらは「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼」(594円)。「小丼」という名前ではあるが、シャリの上にはミナミマグロの上赤身とキハダマグロがみっちり敷き詰められており、控えめに見てもめちゃくちゃ豪華! さっそく頬張ると……

やっぱりまぐろって、うめぇ……!! ミナミマグロの重厚で濃密な旨みに対して、キハダマグロのあっさりとした軽やかな旨みが絶妙! このコンビネーション、このコントラスト。これで600円以下は破格!

でもせっかくなら味噌汁とかのセットで食べたいな、という方にはこちらの……

「まぐろ2種食べ比べ 鉄火小丼セット」(1,089円)がオススメ! 先ほどの鉄火小丼に「あさりの味噌汁」(地域により赤だし)と「まいたけとかつおだし餡の茶碗蒸し」がセットになった豪華絢爛な布陣である。

茶碗蒸しは、ひと口食べれば至福……! 茶碗蒸しの柔らかな口溶けと、黄金色のあんに溶け込んだ出汁のやさしい旨み。まいたけの芳醇な香りがふわっと広がり、季節感もたっぷりと感じさせてくれる。具材のエビもぷりぷりで贅沢感たっぷり! 胃袋の底からじんわりと癒やされていくのを感じる。

かっぱ寿司ではさらに「まぐろ節香る まぐろ天うどん」(352円)も用意! まぐろ天だと……!? 珍しい〜っ!

実際に食べてみると、まぐろ節を使った豊かな出汁の香りが最高……! 店内で揚げられたまぐろ天はサクサクで、後半は出汁を吸ってじゅわっとジューシーに! 天ぷらと出汁の両面からまぐろの魅力を味わい尽くせる逸品だ。

今回ご紹介したまぐろフェアのメニューは、店内飲食限定となっている。持ち帰りでは味わえないライブ感を、ぜひお店の席でゆっくりと堪能してみてね〜!