お笑い芸人のゆってぃがこのほど、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」の音楽番組『17 Night Live RELOADED』にMCとして出演。イベント終了後、報道陣の囲み取材に応じた。

ゆってぃ

ゆってぃが印象に残ったライバーとは

今回初めて「17LIVE」の番組のMCを務めた感想を聞かれ、ゆってぃは「言い方悪いんですけど、(ライバーさんは)もっと素人感があるのかなと思ったんですけど、やっぱり皆さん毎日配信したりするんで、普通に絡んでいて楽しかったですし、こうやって返ってきたらいいなっていうのが返ってくるので、すごくテンポもよくやれた」と振り返り、「2年目ぐらいの若手芸人よりは全然面白いです(笑)。しゃべっていてテンポもよかったし、楽しかったです」とライバーのトーク力を高く評価した。

また、印象に残ったライバーとして、ALLIEを挙げ、「赤い衣装を着て、ふわっと来て、めちゃめちゃかっこよく歌って帰るみたいな。すごくかっこよかったです」と絶賛。「しかも、エンディングでそう言ったことを(ALLIEさんが)またかぶせてきたりとか、『ちゃんとしゃべれもするんだな』っていう。配信は歌よりしゃべりだと思ってたんで、皆さん歌がちゃんとうまくてびっくりしました」とも話した。

今後、自身がライブ配信を行う可能性については「今のところ何も考えてないですけど」と回答。一方で、ライバーが毎日、1日に何度も配信していることに感心し、「だからネタ作ってるのと一緒ですもんね。そう考えたら、芸人の片手間にできるようなことじゃない。本当に芸人やめなきゃと思うんですよ」と語った。

さらに、ライバーから、タレントよりも毎日配信するライバーのほうがライブ配信に対するハングリー精神があると聞いたことにも触れ、「そう考えたら負けるなと思って。ライブ配信で言ったら。肌で感じました。なかなか簡単なことじゃないんだなと思いました」と話していた。