マッチングアプリやネットでの出会いが当たり前になってきているZ世代。そんなZ世代の若者と恋愛や出会いの話をしていると、世代や経験によって「当たり前」が違うと感じることもありますよね。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代とベテラン世代のジェネレーションギャップに関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「合コンを提案されたZ世代の返答は?」

Z世代の後輩と恋愛トークをしている主人公。

彼女はいないけれど「欲しい」と考えている後輩に、「合コンとか開こうか?」と提案します。すると後輩は、「合コン」に対してある印象を口にします。

さて、先輩が戸惑った、Z世代の後輩の「合コンに対する印象」はどれでしょうか?

① 「ああ……ほぼ団体戦のやつですよね」

② 「ああ……なんか昔のやつですよね」

③ 「ああ……人狼ゲームみたいなやつですよね」

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✅彼女が欲しいZ世代の後輩に合コンを提案したら……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

恋愛の「当たり前」にもギャップが!?

マッチングアプリなど、恋愛のきっかけもさまざま。自分にはなじみのある出会い方でも、相手の反応に「あれ、そんなイメージなの?」と驚くこともありますよね。

かつての一大イベントだった「合コン」も、今では「昔のやつ」になってしまっているのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 「ああ……なんか昔のやつですよね」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!