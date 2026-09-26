就職先が決まったとき、家族や友人に報告する人も多いのではないでしょうか。同じ仕事でも、田舎と都会では周囲から持たれるイメージが違うこともありそうです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の就職先事情に関する漫画をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「村役場に就職したことを家族に報告すると…？」

田舎で暮らす主人公。村役場への就職先が決まり、両親に報告することに。

そこで就職先を伝えたところ、家族は思いがけない反応を見せました。

さて、就職先を聞いた家族はどのような反応を見せたのでしょうか?

① 「エリートだ」と大絶賛された

② 「別の仕事のほうがいい」と勧められた

③ 「農家と関わる部署を狙え」と勧められた

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✅田舎で村役場への就職が決まり、家族に報告すると……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

田舎と都会、就職先へのイメージも違う?

田舎と都会では、身近にある仕事や働き方が異なるぶん、「この仕事に就いた」と聞いたときの受け止め方にも違いがあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 「エリートだ」と大絶賛された でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!