シルバーウィーク明けの職場では、雑談がてら同僚や後輩と休み中の出来事について話すこともありますよね。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代との連休明けのやりとりについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「連休明け、休み中のことを聞いてみると...?」

連休明け、Z世代の後輩と休み中の過ごし方について話す主人公。何気なく「休みは何してたの？」と尋ねてみます。

さて、この質問に対して、Z世代の後輩はどのような反応をしたのでしょうか？

① プライベートのことははぐらかされた

② 「寝てました」の一言で会話が終了した

③ 「仕事してました」と言われた

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✅連休明け、Z世代の後輩に「何してたの?」と聞いてみると……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代、公私混同はNG!?

連休明けの「休みは何してた？」という会話。聞く側にとっては何気ない雑談でも、プライベートについてどこまで話すかは人によってさまざまです。

特に職場では、仕事中はよく話していても、休日の過ごし方まではあまり知らない相手もいるもの。こうした何気ない会話から、思わぬ距離感の違いが見えてくることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① プライベートのことははぐらかされた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!