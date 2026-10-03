新人にとって、慣れるまでは緊張することも多い電話対応。日常生活での電話とは、対応の仕方も言い回しも変わってくるため、デジタルに抵抗がないZ世代にとっても覚えることが多いようです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の新人との電話対応に関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代の新人に電話対応を教えた主人公、"教え忘れていたこと"とは？」

主人公は、Z世代の新人に一通り電話対応を教えました。いざ電話がかかってきて、電話対応を隣で見ていた主人公は、「あること」を教えていなかったことに気づきます。

さて、主人公が教え忘れていたのは何だったのでしょうか？

① 電話の取り方

② 内線のつなぎ方

③ セールス電話のかわし方

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✅Z世代の新人に電話対応を教えたはずが……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

電話対応で気づいた盲点

数年社会人をしていると、初心を忘れてしまうこともありますよね。Z世代の新卒社員にとっては初めての社会人。スマホが身近なZ世代にとって、仕事で固定電話を使うこと自体が新鮮な経験になることも。

電話対応を教える際は、自分が隣でひやひやしないよう事細かに教えると良いのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 電話の取り方 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!