ZENB JAPANは10月1日より、「ZENBヌードル」や「ZENBハッピー」を使用した秋メニュー4品と、1食で25ｇ以上のたんぱく質を摂取できるセットメニュー２品を、THE_B表参道店・中目黒店にて発売する。

“The Better choice for the Best life.”をコンセプトに掲げるウェルネスブランド「THE_B」。今回のコラボは、「自分のカラダと、社会や地球にとってもより良い選択を、無理なくおいしく日常に取り入れてほしい」という共通の思いから実現したという。

コラボメニューは、黄えんどう豆の味わいや食感、栄養を活かした期間限定メニューが4つ。さらに、ZENBヌードルを使用したサラダを中心に、グリーンスープやZENBブレッド、アサイーボウルなどを組み合わせ、1食で25g以上、30g以上のたんぱく質を摂れる2種類のセットも用意されている。

提供期間は10月1日～11月30日。「THE_B」表参道店・中目黒店にて販売される。ラインアップは以下のとおり。

ゼンブ ヌードル ハイプロテイン サラダ

黄えんどう豆100%のZENBヌードルを主役に、秋野菜をたっぷり合わせ、韓国料理「コングクス」をイメージしたクリーミーソースで楽しむヌードルサラダ。1食で20g以上のたんぱく質を摂取できる。価格は1,500円。

THE_B×ZENB「ゼンブ ヌードル ハイプロテイン サラダ」(1,500円)

ゼンブ ハッピー タルト アサイーボウル

黄えんどう豆から作られたZENBのパフスナック「ZENB ハッピー」を使用。キャラメル香る秋フルーツたっぷりの、タルト仕立てのご褒美アサイーボウル。たんぱく質は7g、価格は1,600円。

THE_B×ZENB「ゼンブ ハッピー タルト アサイーボウル」(1,600円)

ゼンブ ハッピー カカオ シェイク

黄えんどう豆から作られたZENBのパフスナック「ZENBハッピーカカオ」と、バナナ・ソイミルク・カカオを合わせた濃厚なプラントベースシェイク。甘いものも、たんぱく質(8g)も欲しい日の一杯。価格は850円。

THE_B×ZENB「ゼンブ ハッピー カカオ シェイク」(850円)

ゼンブ グリーン スープ

調理工程で余ったしょうがやブロッコリー、ケールの芯などの野菜と、ZENB ヌードルを茹でた際に出る“ゆで汁”を活用した、アップサイクルグリーンスープ。価格は300円。

THE_B×ZENB「ゼンブ グリーン スープ」(300円)

ゼンブサラダセット プロテイン 25+

サラダ・グリーンスープ・ZENB ブレッドで楽しむ、プラントベースランチ。25g以上のたんぱく質を摂取できる。価格は1,700円。

THE_B×ZENB「ゼンブサラダセット プロテイン 25+」(1,700円)

ゼンブ まるごと プロテイン 30+

サラダ・アサイーボウル・グリーンスープ・ZENB ブレッドまで、ZENBをまるごと楽しむフルセット。30g以上のたんぱく質を摂取できる。価格は3,200円。

THE_B×ZENB「ゼンブサラダセット プロテイン 25+」(1,700円)

※数量限定のため、なくなり次第終了となる場合がある。