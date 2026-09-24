ミツカングループのZENB JAPANはこのほど、初のスキンケアブランド「metone by ZENB(ミトネ バイ ゼンブ、以下 metone)」を発表。9月30日より、第一弾となる「ミトネ ブーストオイルセラムミスト」をZENB公式サイトおよびAmazonにて発売する。

ミトネ ブーストオイルセラムミスト

metoneは「実と根」、「芽と根」。自然由来の素材を大切にし(自然由来指数100%)、人にも地球にも配慮したスキンケアを届けるブランドで、植物の“まるごと”の力で、“me”=自分自身、“tone”=肌や心の調子をととのえる――。「やがて、いのちに変わるもの。」をテーマに、社内公募に寄せられた366通のアイデアの中から誕生した。

metoneでは、「食べるものを選ぶように、肌に触れるものも選ぶ」という考えのもと、パッチテストを行うなど、肌への負担に配慮した処方を設計。さらに、食品づくりで培ってきた視点を原料選びにも活かし、遺伝子組換え原料や小麦由来のアレルゲンの有無まで確認しながら、一つひとつの原料を選定している。

ミトネ ブーストオイルセラムミスト

その第一弾となる「ミトネ ブーストオイルセラムミスト」は、乾燥によってごわつき、ゆらぎがちな大人の肌をやわらかく整える、植物オイル層とセラム層の導入美容液。「ゆず・ジャスミンの香り」と「ホワイトラベンダーの香り」の2種類を展開しており、いずれも50ml入りで、価格は2,970円。

ミトネ オイルセラムミスト ゆず・ジャスミンの香り

乾燥によるくすみやツヤ不足、日中の乾燥が気になる肌には「ゆず・ジャスミンの香り」を。うるおい透明感、くすみをケアする、高知県産ユズ果実エキス(保湿成分)をはじめとするボタニカル成分を配合しており、国産ゆずの爽やかさにジャスミンを重ねた甘すぎないシトラスフローラルの香りとなっている。

ミトネ オイルセラムミスト ホワイトラベンダーの香り

乾燥による肌あれやゆらぎが気になる肌には「ホワイトラベンダーの香り」を。肌あれやゆらぎをケアする、高純度のマダガスカル産CICAやパイナップルセラミドをはじめとするボタニカル成分を配合しており、秋田県産のホワイトラベンダーを基調としたラベンダーにウッディを重ねたやすらぎの香りとなっている。

なお、9月30日の発売に先駆け、9月26日の13時半～18時に「metone by ZENB新商品 先行体験・販売イベント」が開催される。会場は、東京都渋谷区代官山町の「Mary Jane」。