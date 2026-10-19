70代女性は女王様、60代男性は特攻服。あるトレーニングジムで毎年行われるハロウィンの仮装イベントが、年々思わぬ方向に進化しているという。11日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)では、そんな光景を目撃している女性からメッセージが届き、安住紳一郎アナも驚きながら反応した。

安住紳一郎アナ

5年前は控えめだった仮装が、年々派手になり…

愛知県に住む女性が「いまだに慣れないこと」として挙げたのは、通っているトレーニングジムのハロウィンイベントだった。

イベントが始まった5年前は、100円ショップで購入したと思われるハロウィンの帽子をかぶる程度。ところが、年を追うごとに参加者の衣装が派手になっていったという。

女王様の姿をした70代女性、昭和の特攻服を着てくる60代男性、ウォーリーの仮装をしたおそろいの衣装を楽しむ人たちなど。ネット通販などで衣装を手軽に購入できるようになったことも、仮装の本格化に拍車をかけているようだ。

そして昨年、ついに顔に血のりを付けてくる人が増えたという。

女性によると、切り傷を再現した特殊メイクが年配の参加者の肌に加わると、非常に生々しく見えることも。ダンス教室の照明が薄暗くなると、鏡に映った参加者たちは、まるでお化け屋敷のような迫力を放つという。

しかし、参加者同士は互いの衣装を「かわいい」と褒め合い、仮装が派手になる流れは止まらない。女性は、このままでは80代、90代のセーラームーンが登場するのではないかと想像していた。

レッスンが始まると、思わぬ結末に

ところが、華やかな衣装にも弱点があった。レッスンが始まると汗をかくため、「やっぱり仮装は暑いわね」「着てられない」と、参加者が帽子や手袋を次々に脱ぎ始めるのだという。

結局、後半には中途半端な仮装のままレッスンを終えることに。スタジオの外へ出ると、通りかかった人がその姿に驚くこともあるそうだ。女性は「胸がざわざわする10月」と心境をつづり、「仮装は若い子に任せませんか?」と冗談交じりに問いかけていた。

これを聞いた安住アナは「なるほどね。楽しそうではあるけれど」と、まず参加者たちの盛り上がりを受け止める。ハロウィンには魔女やゾンビなど、怖がらせることを意識した仮装も多いことから、「高齢者がやるとちょっと迫力出すぎっていう(笑)」と想像し、自身については「いまだに何していいかわかんないね」「何の仮装していいんだかわかんない」と苦笑しながら吐露。仕事で仮装した経験はあるものの、「よくわかんなくてバカ殿の仮装とかしちゃったから、ちょっと違うでしょ」と明かし、「もうちょっとおしゃれな方に仮装しなきゃいけないもんね」と自らツッコミを入れていた。