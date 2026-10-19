コピス吉祥寺は10月24日～25日、A館3階GREENING広場にて「ねこだらけマーケット2026」を開催する。時間は11：00～17：00。

ねこだらけマーケット

同企画は2010年より毎年行われている「吉祥寺ねこ祭り」の一環で、地域猫活動が根付く武蔵野市において、人と猫が共生する街づくりの一助となることを目的に実施する。

会場には、ねこモチーフのハンドメイド雑貨やインテリア、首輪、焼き菓子などを販売する店舗が多数集結する。出店者は、令和の時代に復活した「ねこまんまのポチ」、ねこのごんたろうと飼い主のミー子の「TOMORI」、猫のクッキー「お菓子工房 ka.neco」、オリジナル・かりんちゃん＆ちゃいちゃんのグッズを販売する「もしぬこ」、羊毛フェルトの「ソコカシコ」、布小物の「Anon*」など。

ソコカシコ

発足約20年を迎える「むさしの地域猫の会」による保護猫譲渡パネル展も開催。ステージでは、ご当地キャラクター「お招き猫のまたたびさん」や「ふくにゃん」が登場する。

譲渡会パネル展示

お招き猫のまたたびさん

写真をもとに飼い猫の飴細工を作る「あめ細工職人のオーダー猫 飴細工実演・販売」も実施。キャットフードの無料サンプル配布も行う。

飴細工

10月31日までは、館内全体で連動企画を開催中。「ねこ検定」とコラボレーションした参加無料のクイズラリーや、猫との暮らしのリアルを伝える「にゃんこ白書2026」のパネル展示、メインビジュアルを手掛けたはしもとまさえ氏の作品展を実施する。「tutuanna GRANDE」「14＋」など館内アパレル・雑貨店舗でもねこグッズを展開し、施設を挙げて吉祥寺のねこ文化を盛り上げる。