バイオフィリアは9月21日、「シニア犬猫川柳2026」入選作品を発表した。

シニア犬猫川柳2026

ペットフード協会が実施した「令和7年(2025年)全国犬猫飼育実態調査」によると、犬の平均寿命は2010年の13.87歳から2025年には14.82歳、猫は2010年の14.36歳から2025年には16.00歳となった。

愛犬・愛猫用の手づくりごはんブランド「ココグルメ」「ミャオグルメ」を展開する同社は、シニアになっても健康で食べる喜びを感じられることを願い、2024年に「シニア犬川柳」を実施。2回目となる今回は対象を猫にも広げ、7歳以上の犬や猫と暮らす飼い主から、日々の「あるある」やごはんへの思い、家族への愛情を詠んだ作品を募集した。

体格や種類によって寿命が異なるため、シニア犬やシニア猫の年齢に明確な定義はないが、今回は一般的にシニア用フードへ切り替え始める年齢とされる7歳以上を対象とした。応募作品は五・七・五の川柳形式とし、川柳にまつわる写真やエピソードとともに募集。シニア犬猫川柳審査委員会が選考を行った。

思わず共感する「あるある部門」

あるある部門 入選作品

あるある部門 入選作品

「息してる? 起こしてごめん シニア犬」(ぺろちゃん・15歳、PN ぺろやまださん)

あまりにも爆睡しすぎて「まさか」と不安になり生存確認のため起こして怒られることが多々あるとか。

「『あるある!』と社内で盛り上がった作品のひとつ。こうしたやりとりもシニア犬との暮らしならではの愛おしい時間です」(審査員)

「距離半分 かかる時間は 反比例」(cocoaちゃん・9歳、PN くりりんさん)

年齢を重ねるごとに歩くペースが遅くなり、以前より歩く距離は短くなったものの、散歩にかかる時間は倍になった様子を詠んだ作品。

「写真のにっこり笑顔を見て私たちも幸せになりました。ゆっくりだからこそ気づく景色をシニア犬は教えてくれるような気がします」(審査員)

「登るけど 抱っこで降りる キャットタワー」(マーチちゃん・13歳、PN マーチままさん)

キャットタワーには自分で登るものの、降りるときは脚への負担を考え、抱っこして降ろしてもらうのだとか。

「『登りたい気持ちは今も現役』というマーチちゃんの心意気が伝わってきます。降りるときにそっと手を差し出すご家族との、言葉のいらないチームワークが素敵ですね。好きなことを好きなまま続けさせてあげられるのは、見守る目があってこそだと感じました」(審査員)

「嬉しさと 顔がちぐはぐ 歯が一本」(みーちゃん・15歳、PN 猫狂いさん)

おなかをなでられてご満悦にゴロゴロ言っているのに、歯がもう一本しかないから引っかかってこんな顔になりがちのみーちゃん。

「思わず頬が緩んでしまう、素敵な川柳をありがとうございます。歯が一本になってしまった愛らしいお顔も、ご家族にとっては笑いと癒しの宝物のような瞬間なのだろうと、胸が温かくなりました」(審査員)

食欲旺盛な姿を詠んだ「ごはん部門」

ごはん部門 入選作品

ごはん部門 入選作品

「この夏の 還暦祝い ご馳走だ」(レオちゃん・11歳、PN 丸岡さん)

ごちそうを前に、撮影を早く終えて食べたい気持ちから、きりっとした表情を見せる様子を詠んだ一句。

「すごいごちそうに、愛されている様子が伝わってきました。金のちゃんちゃんこ姿がとってもかわいくてほっこり。レオちゃん還暦おめでとうございます!これからも元気でいてください!」(審査員)

「十五歳 ごはんの時だけ 若返る」(ルイちゃん・15歳、PN のぐちさん)

目が見えず、耳も聞こえず、寝ている時間が増えたものの、ごはんのにおいがするとキッチンまで歩いてくる姿を表現。

「15歳の今だからこそ見られる姿も、かけがえのない宝物ですね。しっかり食べて、これからも元気で長生きを目指しましょう!」(審査員)

「シニア猫 若い子よりも よく食べる」(ヤマダちゃん・10歳、ミーちゃん・12歳、PN ブナぴーさん)

若い猫にも負けない食べっぷりを詠んだ一句。

「若いネコちゃん(コミケちゃん・2歳、クロンボちゃん・2歳)と4ニャンそろっての食卓、さぞにぎやかなことでしょう。若い子にも負けない食べっぷりは、シニア期のネコちゃんと暮らす飼い主さまにとって何よりうれしい光景ですね。これからもみんなで元気にごはん時間を楽しんでください!」(審査員)

「本名は かんなのはずが おやつです」(かんなちゃん・13歳、PN しーやんさん)

13歳のマンチカン。普段は一日中寝ていて、名前を呼んでも耳すら動かないという。ところが、「おやつ」という言葉には短い足をものともせず超特急で走ってくるのだとか。

「猫と暮らす人なら、思わず『うちもです』と声が出てしまう一句ですね。名前は無視、おやつは超特急、寝るときは隣、蹴ったらブチギレ。この理不尽さの総合力、さすが13年の風格です。短い足で『私のこと呼んだ?』とばかりに、おやつに一直線に走ってくる様子が浮かびました」(審査員)

家族の思いが伝わる「ハートフル部門」

ハートフル部門 入選作品

ハートフル部門 入選作品

「真夜中の グル活までも 愛おしい」(メルちゃん・17歳、PN めるもかママさん)

認知症により昼夜を問わず遠吠えをしたり、狭い場所から出られなくなったりするほか、倒れるたびに起こす日々が続いていたという。食欲が落ちた際にココグルメと出会い、少しずつ食欲が戻り、現在は車椅子を使って夜中も元気に歩いているとのこと。

「大変なシニア期の介護生活でも、きっとメルちゃんとご家族にとってはお互いを愛おしく思う最高の時間なんだろうなぁと感じると同時に、メルちゃんのがんばりとご家族の皆さまの愛情に胸が温かくなりました。10月の18歳のお誕生日をメルちゃんらしく迎えられますように、そしてこれからも愛に溢れた毎日が続くことを祈っています」(審査員)

「わがままが 増えていくほど 愛くるし」(ショコラちゃん・13歳、PN chiiiさん)

寝ている時間が増える一方、真夜中になでてほしいと起こしに来たり、ごはんや抱っこを求めたりするなど、年齢とともに甘えん坊になった姿を詠んだ作品。

「甘えん坊になっていく姿も、シニア犬ならではの愛おしい変化ですね。ショコラちゃんのこの表情からも幸せなことが伝わってきます」(審査員)

「起きてるにゃ 意識がふわり 夢の中」(ぐんたちゃん・16歳、PN あやさん)

家族みんなの輪に加わりたくて起きていようとするものの、抗えず意識が飛んでいく様子を表現した一句。

「抗えないまぶたと、抗いたい気持ち。その両方が十七音の中に同居しているのが、この句の美しいところだと思います。ぐんたちゃんが必死に起きていようとするのは、家族団らんの中にいたいから。うつらうつらと舟を漕ぐその姿がまるごと愛おしい。シニア期だからこそ出会えた、かけがえのない一瞬に胸がじんわり温かくなりました」(審査員)

「十年目 おくちにしずく まだ赤子」(サンちゃん・10歳、PN サン母さん)

サンちゃんは10歳になり、シニア期に。けれど、水を飲んだあとにお口の下を濡らしていたり、ごはんのふりかけをお口につけていたり……。歳を重ねても、ふとした瞬間に見せる仕草はあの頃のまま。そんな、子猫の頃から変わらない姿を詠んだ一句。

「お口を濡らしたまま見上げたお顔は、きっと10年前とそっくりなのでしょうね。歳を重ねても変わらない仕草を見ていられる幸せが、しみじみと伝わってきました。サン母さまと"永遠の赤ちゃん"との幸せな毎日が、これからも長く続きますように」(審査員)

「ココグルメ賞」と「ミャオグルメ・にゃっち賞」

「ココグルメ 奇跡を引き寄せ 今元気」(ちょこちゃん・15歳、みるくちゃん・17歳、PN みるくちょこさん)

ココグルメ賞に選ばれた一句。2匹はほぼ同じ時期に体調を崩し、何も食べられなくなったという。さまざまなごはんを試すなか、店頭で見つけたココグルメのレトルトを口に入れたところ、少しずつ食べる量が増え、現在は小走りできるほど元気になったとか。

「ご家族の『もう一度元気になってほしい』という願いと努力、みるくちゃん、ちょこちゃんの生きようとする力に、私たちも胸がいっぱいになりました。みるくちゃんとちょこちゃんが今こうして元気に過ごせていることを、とても嬉しく思います。そして、私たちにとっても大きな励みになりました。これからも、みるくちゃん・ちょこちゃんとご家族の皆さまに、毎日のおいしい幸せをお届けできるよう、励んでまいります」(審査員)

※なお、このエピソードは利用者個人の体験であり、商品の効果を保証するものではない。

「初老でも 食欲旺盛 十一歳」(ノラ子ちゃん・11歳、PN 瀬尾さん)

ミャオグルメ・にゃっち賞に選ばれた一句。

「『初老』と名乗りながら、食欲だけは一切衰えなし。食欲だけは一切衰えなし。むしろ食べる勢いは年々更新されているのでは、と疑ってしまうほどです。ノラ子ちゃん、その食いしん坊っぷりで元気に長生きしてください!」とコメントしている。

そのほかの最終候補作品

そのほかの最終候補作品は以下のとおり。