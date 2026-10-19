グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」は10月7日、昭和22年創業の北海道の名店とコラボした「旭川ラーメン蜂屋」を、全国211店舗にて期間限定で発売した。

旭川ラーメン 蜂屋

同商品は、アジの丸干しと豚骨を別々に仕込んで合わせたWスープに、ラードに豚の脂身や鰹節を加え、香ばしく焦がして作る「焦がしラード」を浮かせた独特の風味が特徴のラーメン。

スープを吸いやすい低加水麺を使用することで、麺とスープの一体感を楽しめる一杯に仕上げた。

価格は980円。肉増し(1,240円)も展開する。