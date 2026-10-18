渋谷ABEMAS。
初年度の2018-19シーズンから5年連続ファイナル進出。
そして、
2022-23シーズンに初優勝。
「常勝軍団」とも呼ばれ、その安定感と強さはMリーグファンの知るところとなっている。
メンバーが一度も入れ替わったことがないのは、TEAM雷電と渋谷ABEMASだけだ。
そのABEMASが、今季はレギュレーションに引っかかってしまう恐れがある。
2025-26は7位でレギュラーシーズンを終え、セミファイナルへの進出が叶わなかったABEMAS。
今シーズンで6位以内に入らないと、選手を最低一人、入れ替えなければいけなくなるのだ。
絶対に負けられない今季。
ABEMASは開幕から順調にポイントを積み重ねてきたが、
10/16(金)麻雀ch 1戦目、歴史に残る「最長27局」の試合で、
他家の猛連荘に巻き込まれてしまった日向は-14800点の4着に沈む。
深々としたいつもの礼が、物悲しく映った。
この日1戦目が終わった段階で、
ABEMASのプラスは2桁となった。
巻き返したいところだが、2戦目に登場した松本も、
南3局2本場を迎えた段階で、苦しい位置にいた。
しかも、
手牌まで難しいときた。
松本は、
6萬を打った。
もうすぐ中盤を迎えるため、素直に、
マンズリャンメン+ピンズリャンカン+ソウズリャンカン
のイーシャンテンにとった形だ。ドラだけでなく、七対子や一盃口も残すことが出来る。
なんとかまとまってほしい手だが、
「リーチ」
なんと、醍醐から突然、リーチがかかる。
松本は、
手番で時間を使った。
なんせ、
(黄色の牌はツモ切りを示す。)
安全牌が1枚もないのだ。
松本は、
打8索とした。
ドラの4索が出ていかないように構えるとともに、2枚ある8索を切って、埒が明かなくなったらもう一度8索を打とうという考えだろう。
6索が2枚、7索が1枚見えているので、8索は無筋の中ではマシな部類だ。
この8索は無事通過。
次に持ってきたのは、
8萬だった。
これも、
醍醐には通っていない。
現物は、先ほど通した8索がある。
松本は、
8萬を押した!
大前提として、自分の手は愚形含みのリャンシャンテンだ。喜んでプッシュしたい手ではない。
ただ、ここでオリて次局へと進んだとしても、松本は「親番でオーラスを迎える」のがポイントだ。
下石とは今のところ同点である。
しかし、オーラスで松本が親かぶりをすると、松本は4着となってしまう。
要は、このままの点数状況ではどのみち厳しいので、手が微妙でもギリギリまでリスクをとる選択をしたのだろう。
また、2着目の醍醐がリーチしてくる以上、好形リーチの可能性が高くはあるのだが、醍醐は早々に9萬を打っているので、8萬はシャンポンなどの愚形にはまず当たらない面もある。
このあと、
6筒を引いて、ワンチャンスとなった7萬を打っていく松本。
次の手番でも、
7萬を続け切り。
そして、
醍醐が少し前にツモ切った2筒を合わせて、イーシャンテンにまで漕ぎ着ける。
しかし、次巡、松本が持ってきたのは、
さらなる無筋の5萬だった。
時間を使って、考えを整理した松本は、
5萬を押した!
再び立体図を見てみよう。
巡目こそ深くなったが、無筋は多く残っている。
マンズが2本、ピンズが3本、ソウズが4本。
濃淡の差はあるにせよ、無筋1本あたりの放銃率はそれほど高くない。
そして、先にも述べたように、ここでオリたときにはオーラスを苦しい点数状況で迎えることとなる。
この持ち点でのオーラスだと、トップ目の本田も、2着目の醍醐も「早く局を終わらせたい」気持ちが一致する。
すなわち、その場合、松本がのんびり連荘をさせてもらえる可能性は低い。
だからこそ、ここで、
松本吉弘は覚悟を決めて、勝負に出たのだ。
5萬を打っておけば、
ピンズが伸びたときに、
2萬、3萬を打っていく選択肢も生まれる!
先ほど述べたように、醍醐のリーチの好形率は高い。
そして、最終手番で、
松本はテンパイ!
醍醐の待ちは1-4萬であった。
待ちの5索は山になかったが、
下石の手から赤5索が放たれた!
「ロン」
「5200。」
タンヤオドラ赤のアガリが決まった!
手だけを見るとオリたくなる牌の並びをしていたが、状況を踏まえながらリスクを許容して攻め、アガリを決めた、松本の見事な打ち回しが光る局であった。
南4局は、
下石のリーチに、大トップ目の本田がリーチ一発の2600を放銃してゲームセット。
もちろん、前局の松本のアガリがなければ、各者の方針は変わった可能性はある。
しかし、もし下石と松本が同点のままオーラスを迎えていたら、このアガリで下石が3着、松本が4着となっていたようにも思う。
歯を食いしばって、苦しいところから手を作った松本の粘りで、ABEMASは連敗の危機を逃れた。
チームポイントとしても、
プラス域に留まれたのは本当に大きい。
ついこの間始まった2026-2027Mリーグも、レギュラーシーズンの約4分の1を経過した。
早いものだ。
レギュラーシーズンが終わるころには、
「よかったー!」
と、
この4人で笑い合う姿が見たい。
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