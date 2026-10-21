日本プロ麻雀連盟所属、TEAM雷電･黒沢咲。

ファンの方々からは「お嬢」「セレブ」と呼ばれ、愛されている選手だ。

そのニックネームは、気品ある佇まいから来ているのだが、もちろんそれだけが理由ではない。

黒沢は打ち回しも、優雅かつ壮麗なのだ。

例えば、副露率という指標(鳴く局の割合)で、黒沢は2025-26シーズンの副露率が「14.94%」。

※Mリーグ成績速報(非公式)様からの引用。

40人いる選手の中で一番低い数字になっている。

具体的には、親でダブ東が出ても、1枚目はスルーする姿をよく見かける。

他家が切る前から「ダブ東出てくれ! ダブ東出てくれ!」と思っている筆者とは、まさに麻雀のスケールが違いすぎるわけだ。

もちろん、2枚目が出たときなど鳴くべき手は鳴くのだが、出来るだけ大きな手をつくり、可能な限り「手牌が不安定にならないようにする」打ち回しは、まさに「セレブ打法」という名前がピッタリだ。熱烈なファンも多い。

黒沢は初年度からの通算成績で、3桁のプラスを獲得している。

堂々とぶつけられる大きな手を作って、要所要所で勝負に行く姿は、美しく、そして格好良い。

10月20日(火)麻雀ch 1試合目でも、黒沢の印象的な打ち回しがあったので、今回はその場面を取り上げたいと思う。

黒沢は、南3局1本場で、

12400点持ちの苦しいポジションにいた。

そんな黒沢に、ようやく手が入る。

2索を引いて、あと1枚いい牌を持ってくればテンパイとなる、イーシャンテンの状態になった。

しかし、

「リーチ」

なんと阿久津から2巡目にリーチがかかる。

いい手はぶつかるもの、とはいえ、あまりにも早すぎる。

黒沢が持ってきたのは、

4索であった。

イーシャンテンがさらに広くなった。

ここは打北とする。

次の巡目、黒沢は、

4萬を持ってきた!

ピンフのリャンメンテンパイだ!

ここで黒沢は、

1萬を切ってテンパイを外した!

立体図を見てみよう。

(黄色の牌はツモ切りを示します。)

このまま4索を切ってリーチにいっても、手役としてはリーチピンフ。

裏が乗ったり一発がついたりしても、3900点あたりの収入が「ラッキーな部類」となる。次局でオーラスを迎えるに当たって、そのくらいの加点では着順上昇が見込みづらい。

ならば、1萬を切っておけば、タンヤオ濃厚の手広いイーシャンテンとなる。

ツモによっては、234の三色や、ソウズの一盃口にも期待が持てる手となるため、黒沢は「他家の先制リーチが入っている」状況下でも、大きな手を作る道を選んだのだ。

まさに、

「セレブ打法」だ。

焦らずにじっくり構え、黒沢は、

5索を引き入れた!!

素晴らしい組み換えだ!

黒沢は、

2萬を打ってリーチ敢行!

5萬を切って、3索でアガったときに「リーチタンヤオ三色一盃口」となるように構えて、ツモや裏などでハネマンにとる選択も有力だ。

(この場合は234三色が出来た手と見るので、5索を雀頭として扱い、手牌を分けることになる。よって、ソウズは、

22344+55

と考えるので、3索はカンチャン待ちでとるためにピンフはつかない。)

黒沢は、3索が残り2枚と少なめであることから、切る牌の安全度を優先したのだろう。

ファーストテンパイではリーチピンフだった手を、メンタンピン高目一盃口に作り変えての勝負。

めくり合いを挑む黒沢の表情にも、誇らしさが漂う。

数巡後、

阿久津から3索が放たれた!

「ロン」

「8000は8300」

メンタンピン一盃口のアガリが決まった!

これで、

オーラスは全員が2万点台にいる、実況の日吉が使う表現を借りると「全員集合」の大接戦となった。

黒沢は、

中盤に差し掛かるところで、七対子のテンパイを入れた!

場を見ると、

下家の一馬が、ソウズのホンイツ模様だ。

黒沢は、

「リーチ」

5索単騎でリーチにいった!!

七対子はどこまでいっても、単騎待ちにしかならない。

しかも、8索に続いて5索を切り出すのも、下家にいる一馬を助けることになりかねない。

よって、最初にテンパイしたこのタイミングで、5索に勝負を託した格好だ。

ツモればトップ。出アガリでも、裏裏なら条件を満たす。

黒沢が切った8索を、

一馬がチー。

7索を打って、南単騎のテンパイに構えた。

次に牌山から、親番のたろうが持ってきたのは――

5索だ…!

しかも、たろうの手はマンズのホンイツ。

たろうはここで、

西を切った。

5索は、リーチの黒沢だけでなく、ホンイツの一馬にも危ない牌だ。

1枚切れの西を打ちながら、回っていく選択をとった。

この5索は出ないかと思われたが、

「チー」

たろうは、一馬から打たれた4萬をチー。

再び西を打って、チンイツのイーシャンテンへと手を進めた。

たろうも、テンパイすれば5索を打つだろう。

黒沢のアガリも時間の問題か、と思われたが、

黒沢は、自身が2枚持っている南を持ってきてしまった。

「ロン」

「3900」

白ホンイツのアガリで一馬がトップ。

黒沢は4着となってしまった。

今回は惜しくも敗れてしまったが、黒沢の麻雀は「ファンの人に与える納得感が物凄く大きい」のが、特徴かつ魅力だと私は考える。

あのラス前のテンパイ外しや、オーラスに七対子リーチで立ち向かっていく姿を見て、

「ナイスファイト!」

「これが見たかった!!」

と思っているファンはとても多いことだろう。

だから、次の試合もまた黒沢を応援したくなるのだ。

黒沢がチームメイトの勝利を祈るように、雷電ユニバース(雷電ファンの名称)もまた、黒沢の、そしてTEAM雷電の勝利を心から願っている。

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