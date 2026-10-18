「どういうチームなんだ…(笑)」――19日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯!THE バトル SHOW』2時間スペシャル(19:00～)では、辻希美が「地球儀」「湖」の読み方に苦戦し、クイズでまさかの大ピンチに。チームリーダーの出川哲朗も思わず苦笑いする。

今回は、渡辺翔太(Snow Man)率いる「アイドル俳優軍」と、出川哲朗率いる「芸人バラエティ軍」が激突。辻は出川チームの一員として、さまざまなゲームに挑戦する。

両軍が挑戦するのは、文字を正しい順番に並び替える「ゴチャ文字さんが並んだ」、二択問題の正解を制限時間内に答える「2択つなぎサバイバル」、頭2文字に続く言葉をテンポよく答える「2文字つなぎサバイバル」など、知力や駆け引き、団結力が試されるゲームの数々。

その中で辻がまさかのピンチに陥るのが「2択つなぎサバイバル」だ。

さまざまな丸いものの中から、より大きいものを選ぶ問題では、「土俵」と、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのシンボルでもある「地球儀(ユニバーサル・グローブ)」の大きさを比較することに。

ところが、辻は大きさを考える以前に、「地球儀」という漢字の読み方で悩んでしまう。

さらに、「湖」と「海」のどちらの画数が多いかを答える問題でも、「湖」の読み方に苦戦。思わぬところでつまずく辻に、周囲からは「右か左でいいよ!」とフォローが飛ぶ事態となる。

そんなチームメンバーの姿に、リーダーの出川も「どういうチームなんだ…(笑)」と苦笑い。果たして辻はピンチを切り抜け、チームに貢献することができるのか。

Snow Man向井康二、“職業・マッサマン”の実力発揮!?

一方、「2文字つなぎサバイバル」では、アンタッチャブル・柴田英嗣の得意ジャンルである「ほ乳類」が出題される。

ここで対抗心を燃やすのが、Snow Manの向井康二。「僕のもう一つの職業・マッサマンというヒーローは、子どもたちと対決する。そこでよく“ほ乳類”が出るんです! だから(ほ乳類の名前)ストックしてます!」と自信を見せる。

また、「巨塔巨壁タイムアタック」では、向井がAぇ! groupの末澤誠也とコンビを組み、タワーを運ぶゲームに挑戦。関西で培った絆を発揮し、息の合ったプレーを見せる。

しかし、続くアーチェリーではリーダーの渡辺が思わぬパワー不足に。弱々しい矢の発射に、仲間たちから「強めに引いて!!」「弱いって!!」とげきが飛ぶ。

出川哲朗「誰がこのバラエティ界を支えてきたかって話ですよ!」

今回の「アイドル俳優軍」には、渡辺、向井、末澤のほか、岡崎紗絵、那須雄登(ACEes)、吉田沙保里が参加。一方の「芸人バラエティ軍」には、出川、辻、柴田に加え、登坂絵莉、ロッチ・中岡創一、ぱーてぃーちゃん・信子が集結する。

出川は対決を前に「Snow Manは確かにスターですけど、誰がこのバラエティ界を支えてきたかって話ですよ!」と宣言。バラエティの経験と意地を見せつける構えだ。

さらに、「カケヒキあっち向いてホイ」では、出川と向井が直接対決。自信満々の出川が向井に質問を投げかけるものの、タイ語で返答されて混乱する場面も。

また、「櫻井CHANCE」では櫻井と渡辺が対決。渡辺は「僕がダサい櫻井翔を見せます!」と意気込むが、いざ向き合うと「小窓の翔くん怖い…(笑)」と押され気味になる。

辻のクイズでの珍回答をはじめ、両軍の意外な一面が次々と飛び出す2時間。アイドル俳優軍と芸人バラエティ軍、勝利をつかむのはどちらなのか。

【編集部MEMO】

辻希美は、1987年6月17日生まれ、東京都出身。2000年にモーニング娘。の4期メンバーとしてデビュー。ミニモニ。やW(ダブルユー)としても活動し、2004年にモーニング娘。を卒業。2007年に俳優の杉浦太陽と結婚し、現在は5児の母。タレント活動に加え、YouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」やブログでの発信、商品プロデュースなど幅広く活動している。

(C)フジテレビ