日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話 2時間SP』が、きょう4日(19:00～)に放送。辻希美、東原亜希、加藤夏希の子だくさんママたちが壮絶な過去を告白する。

辻は12歳の時にモーニング娘。の4期生として芸能界デビューし、人気絶頂の中、20歳で俳優・杉浦太陽と電撃結婚。子宝に恵まれ、昨年8月には第5子を出産した。その瞬間を自身のYouTubeチャンネルで公開し大きな話題になった。

東原は20歳の頃からモデルを中心にタレントとして活躍し、25歳の時にシドニー五輪柔道金メダリスト・井上康生と結婚。4児のママとなった今もモデル業をこなしながら、自身が社長を務めるアパレルブランドで年商10億円を達成するなど活躍している。

加藤は2007年のドラマ『花より男子2(リターンズ)』でヒロインの恋敵役としてブレークし、29歳の時に一般男性と結婚。昨年第4子を出産後わずか1カ月で仕事に復帰し、映画やドラマ、バラエティ番組に大忙しだ。

そんな、一見幸せに見える芸能人ママたちも、芸能人であるがゆえにバッシングを受け続けた過去が。壮絶な苦悩の日々と、それをいかにして乗り越えたのか、すべてを語る。

若くして結婚・出産に至った辻は、当初から世間の心無い声に悩まされてきた。「子どもが子どもを育てられないだろ」「どうせ離婚するのになぜ子どもを産むの?」などという厳しいバッシングを受け続けること、12年。「芸能界を辞めようと思ったし、消えたいと思った」と告白する。

東原も、井上康生との交際発覚直後から周囲の批判にさらされ、「負けたら全部私のせいにされた。会場に行くとたたかれるので、試合を見に行けなかった」と回想。世間の目から家族を守るために徹底したバッシング対策を行っていたと明かす。そんな彼女たちは、なぜ壮絶なバッシングに耐えることができたのか。どうやって芸能界屈指のママタレントとして活躍できるようになったのか。そのきっかけとは…。

さらに、子だくさんの芸能人ママたちは普段どんな家事や子育てをしているのか…貴重なプライベート映像を公開。子ども4人が全員柔道部という東原の手作り料理に一同驚がくする。また、子どもたちに常に温かいご飯を食べさせたい辻のとんでもないこだわりや、しつけに悩むママ必見の加藤の子育てマイルールが明かされる。

スタジオでは、2児の母のMC・川田裕美も交え、ママたちがぶっちゃけトーク。子育て中に夫が飲み会に行くのはアリか、ナシか。夫を飲み会に送り出す妻たちの本音とは。

さらに、今どきの視聴者が1周回って知りたい「子だくさんで大変なのに、なんで芸能界を辞めないの?」というちょっと意地悪な質問に、ママたちから意外な答えが飛び出す。

最後は、ママの頑張りを一番近くで見ている夫たちからメッセージが到着。愛情あふれるメッセージに、「染みました」「夫のことも大切にしたい」と感激する。