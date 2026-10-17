TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第21話が、18日に放送される。敵陣からの脱出を図る乃木憂助(堺雅人)たちを救うため、コーカサス地方を担当する“別班レディ”こと田代久美子(レイヤマダ)が、現地別班員ならではの秘策を考案する。

レイヤマダ

田代久美子、現地別班員ならではの秘策

田代は、宿敵・シンシーが拠点を置くコーカサス地方を担当する別班員。第18話で乃木と初対面し、今回の奪還作戦について「後方支援にはなりますが、全力を尽くします」と宣言していた。

第21話では、その言葉通り、敵陣の真っただ中にいる乃木たちを救うため、現地別班員ならではの秘策を考案。絶体絶命の状況で、どのような一手を繰り出すのかが見どころとなる。

乃木たちに大規模な包囲網 偽装工作も見破られる

シャキ城から黒須駿(松坂桃李)ら仲間を救い出した乃木とノコル(二宮和也)たちは、さらなる危機に直面する。奪還の事実を知ったシンシーの責任者・樊林杏(ハン リンシン／宮下今日子)は、地元警察を動かし、大規模な“乃木包囲網”を張り巡らせる。

さらに、太田梨歩(通称ブルーウォーカー／花岡すみれ)たちが脱出のために仕掛けた偽装工作もシンシーに見破られ、乃木たちは完全アウェーの中で窮地に追い込まれる。最終局面を迎えた奪還作戦で、追手を振り切り、帰国への道を切り開くことができるのか。そして、田代が用意する秘策は、乃木たちの脱出をどのように支えるのか。

第21話は、TBS系で18日21時から放送。

【編集部MEMO】

『VIVANT』はTBS系「日曜劇場」枠で放送中。第21話では、別班員5人をシャキ城から救い出した乃木たちの“脱出編”が描かれる。田代久美子はコーカサス地方を担当する別班員で、レイヤマダが演じている。

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