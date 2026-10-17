ちびゴジラとクセが強めなちび怪獣たちが繰り広げる、約3分のノンストップモンスターエンターテインメントTVアニメ『ちびゴジラの逆襲』は、毎週水曜あさ7:05よりテレ東系列「おはスタ」番組内にて放送中。全国のゴジラ・ストアで楽しめる「ちびゴジラ スタンプコレクションinゴジラ・ストア」第2弾が、2027年3月31日まで開催中だ。新オープンしたゴジラ・ストア Nagoyaを加えた全国7店舗で、店舗ごとに異なる新たなスタンプを楽しめる。

今回、第二弾として登場するスタンプも、すべて本企画のための描き下ろし。ちびゴジラとちび怪獣たちが、それぞれの地域を思い思いに満喫する姿を描いた特別なデザインだ。来店した方は誰でもスタンプを押すことができる。さらに、「期間内に第1弾スタンプを全種類集められなかった」というファンの方々の声を受け、2027年4月からは第1弾スタンプが店頭に再登場予定。

また、第1弾から実施している「怪獣島パスポート」プレゼントキャンペーンも引き続き継続決定。店頭でキーワードを伝えると、「怪獣島パスポート」を数量限定でプレゼントする。キーワードは、ちびゴジラ公式Xおよびゴジラ・ストア各店舗公式Xを確認のこと。

※怪獣島パスポートの配布はキャンペーン期間中、一人1冊のみ。

※スタンプは怪獣島パスポートに限らず、手持ちのノートなどに押すことも可能。

怪獣島パスポートとは

「怪獣島パスポート」は、ちび怪獣たちを愛し、怪獣島の発展を応援する仲間のために生まれた特別な一冊。怪獣島パスポートの中はスタンプ帳になっており、各種ちびゴジライベントで用意されるスタンプを集めることが可能だ。

新商品発売記念! 豪華声優陣のサイン入りポスタープレゼント

ちびゴジラ商品を購入した方に、豪華声優陣8名の直筆のサイン入りポスターを抽選で2名にプレゼント。全国のゴジラ・ストアで対象商品を買うと期間中何度でも応募可能だ。

ちびゴジラ：福山潤

ちびメカゴジラ：松岡禎丞

ちびギドラ：江口拓也

ちびモスラ：高橋李依

ちびラドン：下野紘

ちびミニラ：内田真礼

ちびガイガン：宮野真守

ちびバトラ：水瀬いのり

応募方法

STEP.1 全国のゴジラ・ストアで「ちびゴジラ」商品を1点以上購入

STEP.2 レシートに印字されたQRコードを読み込む

STEP.3 TOHO-ONEのサイトにてレシート番号を入力し、応募完了

※応募にはTOHO-ONE会員（プレミアム／スタンダード／ライトプランのいずれか）への登録が必要。

応募期間

2026年10月21日（水）～11月30日（月）

※期間中は何度でも応募可能だが、1レシートにつき1口での応募。

TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』新商品情報

ゴジラ・ストア全店舗に、ちびゴジラグッズの新商品が登場する。カラビナマスコットは10月21日より発売を開始する。

ちびゴジラビーズストラップ 1,870円

ちびゴジラ立体クリアシール 550円

ちびゴジラカラビナマスコット 1,320円(

ちびメカゴジラカラビナマスコット 1,320円

ちびギドラカラビナマスコット 1,320円

ちびモスラカラビナマスコット 1,320円

ちびラドンカラビナマスコット 1,320円

ちびミニラカラビナマスコット 1,320円

ちびアンギラスカラビナマスコット 1,320円

ちびガイガンカラビナマスコット 1,320円

ちびバトラカラビナマスコット 1,320円

ちびゴジラ第2形態カラビナマスコット 1,320円

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