11月3日より日本公開がスタートする『ゴジラ-0.0』(ゴジラマイナスゼロ)より、ファイナル予告映像が解禁された。

一縷の光も見えない最新予告映像解禁

公開日まで1カ月を切り、本作の最後を飾るファイナル予告映像がついに解禁となった。

國村隼演じる緒方医師の「断言してもいい。その患者は本来なら絶対亡くなっていたはずだ」という不穏な語りから、本映像は怒涛の展開を迎えます。 宙に浮いた家屋に取り残された女性の悲痛な叫び、上空からの光線や爆発、降り注ぐ瓦礫……逃げ惑うことしかできず、成すすべなく追い込まれていく惨状に敷島(神木)ら人間たちの表情には、絶望の色が浮かびます。「その答えがこれなの!」と叫ぶ典子の真意とは。混沌の中で捧げる明子の小さな祈りは届くのだろうか。

そして、ゴジラが放つ青白い熱線の先に、果たして人類の未来があるのか、ファン必見の映像となっている。

なお、このファイナル予告映像は、10月8日に実施されたIMAXでの『ゴジラ-1.0』復活上映会【-1.0→-0.0ナイト】(ワンゼロナイト)で初お披露目されたもの。前作を楽しんだばかりのファンたちは、ゴジラの登場に最初こそ盛り上がったものの、圧倒的迫力で襲い掛かる“絶望”の数々に言葉を失いつつも、『ゴジラ-0.0』への期待値をさらに高めた様子だったという。

さらにファイナル予告映像解禁と共に、最新のゴジラ場面カットも解禁。怒りをぶつけるように咆えるこのゴジラはいったいどのように登場するのか、期待が高まるカットだ。

(C) 2026 TOHO