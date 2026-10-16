東宝は、世界的な人気を誇る怪獣王「ゴジラ」に並び立つ新たな怪獣を誕生させるプロジェクト「TOHO presents 新怪獣総選挙」について、全8体の新怪獣から、最終決戦の第2フェーズに進出する上位4体を発表。10月17日午前0時より一般投票の受け付けも開始する。

最終決戦進出の上位4体が明らかに!

10月16日20時30分より、YouTube生配信特番にて新怪獣総選挙の中間発表を実施。本企画の応援アンバサダーを務めるお笑いコンビ「春とヒコーキ」(ぐんぴぃ、土岡哲朗)の2人と、俳優・タレントの丹生明里が参加し、第1フェーズの結果発表を行った。

日本のみならず世界中から約17万票を超える得票が集まった第1フェーズの投票結果は、「次元生命体 ゼノルフ」「ドローン空母マシン サジウス」「惑星襲撃怪獣 ギルクス」「撃竜怪獣 リゲド」が上位4体に決定。第2フェーズの最終決戦に進出する。全8体の順位と得票数は以下の通り。

1位：次元生命体 ゼノルフ(得票数46,066票)

身長：58m 体重：45,000t

別の宇宙から出現した不気味な生命体。タコのような足を駆使して空間を掴んで宙を移動することができる。この空間操作の念力は未知の波動を生み出し、それに触れた生命体には幻覚作用をもたらす。ゴジラの強力な放射熱線がこの念力に似た波動を有しており、それがゼノルフの世界に干渉したことから、興味を惹かれてこの世界に現れた。

2位：ドローン空母マシン サジウス(得票数34,202票)

身長：60m 体重：35,000t

対ゴジラ兵器として作られた、メーサードローンを運用する水陸両用の多脚ドローン空母。元は脚のみで稼働していたが、ゴジラとの近接格闘にも備え、白兵戦用の上半身が追加された。ケンタウルスのような造形と、強力な武器である格子型メーサー砲の形状から、いて座(サジタリウス)に由来してサジウスと命名され、人類の脅威であるゴジラ討伐に向けて出撃するのだった。

3位：惑星襲撃怪獣 ギルクス(得票数28,724票)

身長：70m 体重：40,000t～ ※取り込むエネルギー量により変動

太古より様々な惑星を襲撃し、破壊を繰り返してきた獰猛で凶悪な宇宙怪獣。惑星に存在するガスや鉱石などの天然資源のほか、光・熱・電気などのエネルギーを喰らい尽くし「死の星」へと変える。数々の惑星を滅ぼしたギルクスは、地球からかつてない大きなパワーを感知する。その源は、ゴジラが体内に有する膨大なエネルギーだった。ゴジラの力と天然資源を捕食するため、地球へ飛来する。

4位：撃竜怪獣 リゲド(得票数18,846票)

身長：50m 体重：32,000t

極地の氷の中で眠っていた太古の恐竜の生き残りが、地球温暖化が原因で目覚め、核廃棄物の影響で怪獣化した。当初は角が1本の姿で出現し、発見に立ち会った調査隊から「ゲラノ」と呼称されていたが、背びれが異様に発達し角も3本になった最終形態への異常進化を果たす。二足歩行と四足歩行を切り替えて戦う特徴を持ち、強靭な身体を駆使した突進力を武器にゴジラの前に立ちはだかる。

5位：幻惑生命体 マドム(得票数13,469票)

身長：50m 体重：20,000t

有史以前から地球に存在していた生命体。高い知能と、周囲の存在を配下にしてしまう特殊な周波数の鳴き声を備え、地上を支配する存在として君臨していた。その後、周期的に訪れる深い眠りにつき仮死状態で海底で過ごしていたが、かつて配下にしていた生物の末裔(まつえい)が呼ぶ声に反応し、復活。自らを絶対的な支配者であると自負するマドムは、何も知らず地上を跋扈(ばっこ)している人類に対して強い憎悪を抱く。そして、同じく圧倒的な力を誇るゴジラをも支配下に置くことを画策し、接近するのだった。

6位：古代昆虫怪獣 ギガセクト(得票数12,147票)

身長：74m 体重：26,500t

6500万年前よりアマゾン熱帯雨林の地中で眠っていた昆虫怪獣。幼虫の状態で、とてつもなく長い時間をかけて養分を吸収し、巨大化しながら蛹(さなぎ)に成長。極めて旺盛な闘争心を持ち、自身を超える強者ーーすなわちゴジラの存在を感じ取り、硬い外骨格を有する成虫へと進化して地上に出現した。

7位：古代機械獣 ミナキアス(得票数11,778票)

身長：48m 体重：18,000t

現在の文明が誕生する前の人類が作った機械獣。元々は平和の守り神として作られたが、時の為政者によって兵器として使用され、その文明は滅んでしまった。その後、長い間眠りについたが、現代の兵器開発実験の波動の影響で、数万年ぶりに再び目を覚ました。呼応するように登場したゴジラを、自らと同様に「人間が開発した破壊兵器」であると誤認識したミナキアスは、人類への警鐘を鳴らすため、討伐に向かうのだったーー。

8位：廃棄物怪獣 キャンディロイ(得票数6,914票)

身長：0～55m ※微生物状態～巨大化時 体重：0～30,000t ※吸収する物体により変動

宇宙から飛来した隕石に付着していた微生物が、地球上の廃棄物に反応。たまたま一番最初に触れたお菓子の包み紙を巻き込みながら異常進化を繰り返し、1mほどの姿に成長した。当初は目の前の子どもの真似をして遊んだりするだけのおとなしい性格だったが、地球上にあふれるゴミや投棄物を吸収して、50mほどのサイズにまで巨大化した。さらなるエネルギーを探し求めるうちに、強大なパワーを有するゴジラの前に出現。両者は期せずして互いの生存をかけた闘いへと突入していくのであった。

10月17日より第2フェーズ投票スタート!

10月17日0:00～10月25日23:59の期間で第2フェーズの投票を受け付ける。第1フェーズでの上位4体の怪獣の得票数は一旦リセットされ、横一列に並んだ状態での最終決戦となる。

上位怪獣が逃げ切るのか、あるいは逆転劇が繰り広げられるのか、結果の読めない投票期間を経て、最終的に11月3日開催の「ゴジラ・フェス 2026」にて1位に輝いた怪獣を発表予定。

期間中は、1人1日1回まで、24時間いつでも投票可能だ。はじめて投票する方も、第1フェーズで推し怪獣が脱落してしまった方も、1位の怪獣がゴジラと対峙する夢の投票企画に参加してほしいと呼びかけている。

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