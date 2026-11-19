TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式ポッドキャスト「薬屋とふたりごと」11月15日放送の第17回：「空気は読まない! 馬閃ですから!」に、猫猫役の悠木碧と馬閃役の橘龍丸が出演。橘が自身の意外な過去について語る一幕があった。

「根は暗い方」だった橘龍丸、先輩の言葉が転機に

前回のゲストとして出演した羅半役・豊永利行から橘に、「たっちゃんは僕の言う言葉に逐一笑っているけれど、無理していないですか?」とメッセージを預かっていたと明かす悠木。

橘は「これからとっしーさん(豊永)の前で笑いにくいんだけど! めちゃくちゃ俺の笑いのツボなんだよな」と自然体で笑っているようで、悠木も橘が良く笑うことについて「超ネアカ」と同意。しかし橘自身は「根っこがゲラ」と話す一方で、「元は根は暗い方」と告白する。

「インターネット上とかでちょっとでも闇みたいな事を出ると一生サジェストされるからね! ミームになるけど、最近はもはやキャラ付けだと思っている」と、自身の経験からアドバイスする悠木。声優の仕事を始めて他人と関わる機会が増えたことで、「根暗は損する」と考えるようになったという。

「自分開拓」だと思い、さまざまな場所に顔を出して人と話すようにした結果、「やっと人間好きになれた」と振り返った橘。そのきっかけのひとつとなったのが、先輩から言われた「龍丸は人間嫌いだから、そこ直そう」という言葉だった。

橘自身は人を嫌っているつもりはなかったものの、そう見られていたことがショックだったという。「別に嫌っているわけではないけれど、これは良くない」と思い、「悔しいと思ってそこから変えた」と明かした。

10代は家族以外とほとんど話さず 悠木碧も「超意外かも」

現在は「人間大好き」だという橘だが、10代の頃はほとんど人と話さなかったという。

学校では、「橘君はご家族の方と以外、喋ってるところを見たことがありません。お家では何を喋ってますか?」と通信簿や親との面談などで伝えられるほどだったと回想。この意外なエピソードに、悠木も「うわ、超意外かも」と驚きの声を上げ、「ちゃんと笑って反応してくれるって、誰も滑らせない唯一の方法。それって凄い安心感をみんなに与えている」と橘のエネルギッシュさに触れた。