札幌の人気寿司店に約200回も電話をかけ、ようやく予約を取ったテレビプロデューサーの佐久間宣行氏。しかし、電話を切った直後、自分が置かれた状況に気づいて青ざめたという。14日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、札幌出張の舞台裏を語った。

佐久間宣行氏

200回かけてようやくつながった電話「一人の席はもう埋まっちゃいました」

札幌での仕事が決まった佐久間氏は、せっかくならおいしいものを食べたいと、以前訪れて感激した寿司店への再訪を計画した。マネージャーやアシスタントがいないため、出張先の食事も自分で手配するという佐久間氏。しかし、人気店の多くは2人以上でないと予約できず、一人での食事には苦労していた。

今回の寿司店はカウンター席があり、一人でも予約できる可能性があった。ただ、札幌に到着するのは木曜の夜。人気店の席を、指定した日時に確保するのは容易ではない。

予約受付の開始日に電話をかけたものの、まったくつながらない。リダイヤルを繰り返し、会議を挟んで再び挑戦するなど、約1時間にわたって電話をかけ続けた。佐久間氏によると、その回数はおよそ200回に達したという。

ようやく電話がつながり、希望する日時に一人で入れるか尋ねると、店からは「一人の席はもう埋まっちゃいましたね」との返事。諦めかけたところ、2人用の個室だけは空いていると告げられた。

一人で行く予定だったため、本来なら予約はできない。それでも、200回も電話した苦労が頭をよぎったのか、思わず「じゃあ、お願いします」と返答。2人席を予約してしまったという。電話を切ったあと、「やっば!」と我に返った佐久間氏。札幌で仕事がある平日の夜に、誰を誘えばいいのか。そこから同行者探しが始まった。

大学時代の友人に「札幌に来てくれることは可能ですか?」

仕事で会う人たちに声をかけたものの、なかなか予定が合わない。番組スタッフにも相談したが、収録などの事情で断られ、佐久間氏は予約を諦めることも考え始めた。

そこで思い出したのが、大学時代の同級生だった。大の寿司好きで、全国の飲食店にも詳しい友人。佐久間氏はまず、店の評判や料理の情報をLINEで送り、興味を持ってもらう作戦に出た。

友人から「おいしそうだね」と返事が来ると、すかさず予約が取れていることを明かした。そして「ご飯は僕は払うんで。ただ、札幌に来てくれることは可能ですか?」とお願いしたという。

寿司を食べるためだけに、平日の仕事を調整して札幌へ来てもらうという無茶な依頼。友人は「ちょっと1回待ってくれ」と返答したが、約30分後には「行ける! 行きます!」と連絡してきた。

「30分で有休を決めてきた」と驚きながら振り返った佐久間氏。さらに後日、札幌近郊のイタリアンにも2席の空きがあることが分かり、延泊まで相談すると、友人は再び快諾。食事の予定は、思いがけず充実した札幌滞在へと発展した。

念願の寿司は期待通りのおいしさだったが、翌朝から仕事のある佐久間氏と違い、友人は旅行を満喫する気満々。寿司のあとにバー、さらにラーメンへと誘われた。佐久間氏は内心では帰りたいと思いながらも、「俺が札幌に呼びつけてんだから」と断れず、最後まで同行。チャーシュー味噌ラーメンまで食べ、「めちゃくちゃ気持ち悪くなっちゃって」と、翌日の仕事に向けて思わぬ苦労を味わったという。

リスナーから「200回は本当でしょうか?」疑惑に反論

この話を聞いたリスナーからは、「お寿司屋さんの予約の電話200件は本当でしょうか?」「実際は10回くらいですか?」という疑問が寄せられた。別のリスナーも「エピソードトークを十倍盛り始めたらもう病気です」と、冗談交じりに指摘した。

これに佐久間氏は、人気店の予約受付では電話をかけても呼び出し音が鳴らず、すぐに切れることが多いと説明。数秒から10秒ほどで何度もかけ直すため、短時間でも回数が増えるのだという。

「200回は少ない方」と話し、都内の店では400回ほどかけた経験もあると明かした佐久間氏。「これは全く盛ってない(笑)」と疑惑を否定し、予約のために何百回も電話をかける人がいることを力説していた。