日本コロムビアは、50年のスーパー戦隊シリーズの歴史の中で主題歌を担当した総勢18組のアーティストが集結した楽曲「シンガロン!スーパー戦隊SONG」を、11月1日より音楽配信サービスにて配信開始する。
本楽曲は3月20日に劇場公開となったVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のEDテーマとして制作された記念楽曲だ。
1975年放送の『秘密戦隊ゴレンジャー』の主題歌を担当したささきいさお氏と堀江美都子氏から始まり、50年間の歴史の中でスーパー戦隊シリーズの主題歌を担当してきたアーティストが集結。
また、楽曲制作を手掛けたのも数多くの主題歌を手掛けてきた作詩家マイクスギヤマ氏と作曲家大石憲一郎氏という、まさに50年の主題歌の歴史を凝縮した合唱曲であり、2025年放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』から始まり、スーパー戦隊49作品を歌で遡っていく4分54秒の楽曲だ。
楽曲情報「シンガロン!スーパー戦隊SONG」
- 歌：ささきいさお／堀江美都子／串田アキラ／影山ヒロノブ／高取ヒデアキ／遠藤正明／サイキックラバー／岩崎貴文／高橋秀幸／松原剛志／大西洋平／幡野智宏／吉田達彦／吉田仁美／つるの剛士／MORISAKI WIN／Wienners／金子みゆ
- 作詩：マイクスギヤマ
- 作曲・編曲：大石憲一郎
歌唱アーティスト
- ささきいさお (1975年『秘密戦隊ゴレンジャー』)
- 堀江美都子 (1975年『秘密戦隊ゴレンジャー』)
- 串田アキラ (1981年『太陽戦隊サンバルカン』)
- 影山ヒロノブ (1985年『電撃戦隊チェンジマン』)
- 高取ヒデアキ (2002年『忍風戦隊ハリケンジャー』)
- 遠藤正明 (2003年『爆竜戦隊アバレンジャー』)
- サイキックラバー (2004年『特捜戦隊デカレンジャー』)
- 岩崎貴文 (2005年『魔法戦隊マジレンジャー』)
- 高橋秀幸 (2008年『炎神戦隊ゴーオンジャー』)
- 松原剛志 (2011年『海賊戦隊ゴーカイジャー』)
- 大西洋平 (2015年『手裏剣戦隊ニンニンジャー』)
- 幡野智宏 (2017年『宇宙戦隊キュウレンジャー』)
- 吉田達彦 (2018年『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』)
- 吉田仁美 (2018年『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』)
- つるの剛士 (2021年『機界戦隊ゼンカイジャー』)
- MORISAKI WIN (2022年『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』)
- Wienners (2025年『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』)
- 金子みゆ (2025年『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』)
※( )内は、最初にOPまたはED主題歌を担当した放送年と作品名