元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「【西武黄金時代秘話】石毛宏典さんがダグアウトに初登場!! 後輩、辻さん・清原さんとの関係性は...」に出演。現役時代、福本豊氏や落合博満氏らから野球の技術を教わるために実践していたことを明かした。

石毛宏典氏が福本豊氏や落合博満氏に質問していたこと

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画にて、1番打者に福本氏を挙げた石毛氏。上田まりえから「福本さんとお話しになることは?」と聞かれると、プロ入り1年目からオールスターに選出されたことに触れながら、当時、福本氏や落合氏、有藤通世氏らと交流する機会があったときのことを振り返る。

当初、石毛氏は福本氏に「なんであんなに早くスタート切れるんですか? 何かコツがあったら教えてください」と質問していたという。ただ、いきなり質問するだけでは教えてもらえないこともあったそうで、石毛氏は「福本さんのスタートってこっちからですよね」と、相手のプレーを観察して気づいたことを伝えていたと説明。すると、福本氏は「お前、俺のことよう見てんな」となり、スタートの切り方や投手の癖についてヒントをもらえたと振り返った。

また、落合氏に対しても、フリーバッティングで遅いボールを打つ理由を尋ねたという石毛氏。その際には、自分でも同じ練習を試した上で、できたことやできなかったことを伝えて質問していたと明かした。

こうした経験から、石毛氏は「考えたことをやってみて、それを持って質問を投げかけると答えてくれるんですよ」と説明。さらに、「ただ単に『教えてください』じゃ、『まだ早い』となりますけど、『そこまでお前、俺のこと見てんだな』と。『分かった、分かった。じゃあこれしろよ』って教えてくれるんですよ」と語り、先輩選手から技術を教わるために心がけていたことを明かしていた。