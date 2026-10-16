aespa、ATEEZ、ILLIT、IVE、RIIZEら人気K-POPアーティストが集結――通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2026(The 18th Melon Music Awards)』が、11月14日・15日の2日間にわたって無料生配信される。

『MMA2026(The 18th Melon Music Awards)』

aespa、ATEEZ、ILLIT、IVE、RIIZEら豪華集結

『MMA2026』は、11月14日・15日に韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催される音楽授賞式。動画配信サービス「U-NEXT」が日本国内で独占ライブ配信するイベントを、全国のカラオケルームでも楽しめるようになる。

18回目となる今回は、aespa、ATEEZ、ILLIT、IVE、RIIZE、TWS、NCT DREAM、NCT WISH、ALPHA DRIVE ONEなど、人気K-POPアーティストが集結する。

14日のDAY1には、I.O.I、AEN、aespa、ATEEZ、Dragon Pony、HANA、Hearts2Hearts、IDID、NCT DREAM、RESCENE、RIIZE、TUIDE、TWS、YENAが出演。

15日のDAY2には、82MAJOR、ILLIT、ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、CORTIS、hrtz.wav、IVE、KiiiKiii、LNGSHOT、NCT 127、NCT WISH、PLAVEが登場する。

両日とも17時からレッドカーペット、18時から授賞式がスタート。豪華アーティストによるパフォーマンスはもちろん、各賞の受賞者が発表される瞬間もリアルタイムで届けられる。

全国のカラオケルームで無料視聴

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽ライブやスポーツのライブビューイング、映画、アニメなどを楽しめるJOYSOUNDの映像視聴サービス。

今回の『MMA2026』は、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケルームで視聴可能。視聴料金は無料で、別途カラオケルームの室料が必要となる。

完全個室のプライベート空間で、大画面と迫力ある音響設備を通じてパフォーマンスを堪能できるほか、仲間と一緒に声を出して盛り上がれるのもカラオケルームならではの魅力だ。

また、生配信に加えてアーカイブ配信も予定。準備が整い次第、2027年1月15日23時59分まで視聴できる。