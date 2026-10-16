元乃木坂46の久保史緒里が、きょう16日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に出演し、錦鯉・長谷川雅紀のモノマネを披露。さらに、長谷川の“インテリ化計画”を全力で応援する。

久保史緒里

久保は、長谷川とともにゲストコメンテーターとして登場。スタジオに姿を見せるなり、「こ～んに～ちは～～～～!」と長谷川のモノマネを披露し、いきなりアクセル全開で番組を盛り上げる。思わぬ展開に、本家の長谷川も戸惑いを隠せない。

今回のテーマは「ギャップ萌え」。心理学でいう「ゲインロス効果」について、岸博幸解説員が熱弁する。

そんな中、「おバカキャラ」のイメージが定着している長谷川に、知的な一面をアピールする「インテリ路線」を開拓させようと、急きょ特別企画が始動。その名も「クイズ ゲットミリオン」だ。

アリタ哲平(有田哲平)から「難問だ」と告げられ、緊張した面持ちでクイズを待ち受ける長谷川。久保の応援を受けながら、これまでのイメージを覆す意外な一面を見せ、「ギャップ萌え」を獲得することはできるのか。

【編集部MEMO】

久保史緒里は、2001年7月14日生まれ、宮城県出身。2016年に乃木坂46の3期生として加入し、2025年に卒業。俳優としてNHK連続テレビ小説『あんぱん』やドラマ『南田南弁護士は天才肌』などに出演。ラジオパーソナリティとしても活動している。

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