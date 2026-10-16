今年5月に第2子となる男児を出産した44歳モデル、子育てもDX化　冨永愛「ヒューマンエラーがない」「離乳食の献立だったり…」

モデルの冨永愛が14日、都内で行われた10月22日スタートのテレビ朝日系ドラマ『アナログナース ～デジタルってなんなんだよ!?～』(毎週木曜21:00～21:54)の制作発表記者会見に、主演の松下奈緒、共演の津田健次郎、原菜乃華、井上祐貴、平祐奈、高橋英樹とともに出席した。

冨永愛

“医療ドラマあるある”回診の大名行列も冨永愛が歩くとランウェイに

『ドクターX』『ザ・トラベルナース』の世界線が交差する3部作の集大成となる同作は、フリーランス看護師・那須田灯(松下)が、デジタル改革が推し進められる医療現場で五感を駆使し、アナログの力でデジタル時代の盲点を暴いていく医療ドラマとなっている。

百井メディカルセンターのDX化の陣頭指揮を執るデジタル推進部長・萬里小路かよ役を演じる冨永は「今の時代、DX化がいろんなところで進んでいますが、このドラマの中でも医療界に針を刺すようにDX化を信じて邁進している役です」と紹介し、「『アナログナース』というタイトルの通り、“アナログVSデジタル”ということで、主演の(松下演じる)那須田さんとはバチバチやらせていただいています。3話を撮っていますけれど、バチバチじゃないところは今のところないです。これからどうなるのか私も楽しみにしています」とコメントして会場の笑いを誘った。

また、今年5月に第2子となる男児を出産後、初の公の場となった冨永は、役柄と同様にプライベートでもデジタル化されているか尋ねられると「めっちゃDX化されていますね。冨永愛はDXなんじゃないか(と言ってもいいくらい)」といい、「今日の離乳食の献立だったり、それこそ家の中のちょっとした必要なものとかも全部(AIに)時短のために聞いてすぐ答えをもらうっていう感じです。ヒューマンエラーがないので、割と信じて頼っているところはありますね」とにっこり。松下は「見た目の美しさもAIなんじゃないか(笑)」と称賛されると、「実は“AI冨永”っているんですよね。そのうち会うかもしれないですね」と切り返して笑わせた。

さらに、医療ドラマの名物シーンでもある回診の大名行列について話が及ぶと、冨永は「割と真ん中を歩かされることは多いです(笑)。ランウェイとか御鈴廊下とかもありましたが、やっぱり気持ちいいものですね、従えるというのは(笑)」とクールに微笑みつつ、「でも、今回は後ろの皆さんが私のスピードについてこられて、みんなでランウェイになっていました。監督からも『みんなでパリコレしよう。パリコレを超えろ』って言われたんですよ」と舞台裏のエピソードを披露。ついて行く側の原は「私は萬里小路かよさんに憧れているキャラクターなので、先頭をランウェイのように歩かれる美しい背中を見て、これは好きになってしまうよなと思っていました」と目を輝かせた。