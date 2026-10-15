TVアニメ『魔法騎士レイアース』より、Kawaguchi Yurinaが歌うエンディングテーマ「星灯」のノンクレジットエンディング映像が公開された。

映像は、夜の海辺で煌めく波を見つめる獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の姿からスタート。エメロードをはじめとするキャラクターたちが美しい風景とともに映し出され、切なさを帯びたメロディー、まっすぐで力強い歌詞、Kawaguchi Yurinaの歌声が作品世界を彩る内容となっている。

『魔法騎士レイアース』は、CLAMPによる同名マンガを原作とするファンタジー作品。社会見学で東京タワーを訪れた光、海、風の3人は、異世界・セフィーロへと召喚される。平和と秩序を祈りの力で守ってきた姫・エメロードが囚われ、危機に直面するセフィーロを救うため、3人は伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として戦いに身を投じる。

本作は10月7日より、テレビ朝日系全国ネットのアニメ枠「IMAnimation W」で毎週水曜23時45分から連続2クールで放送中。放送終了後から各種配信サービスでも順次配信される。

作品情報

作品名 ：TVアニメ『魔法騎士レイアース』

：TVアニメ『魔法騎士レイアース』 放送日時 ：毎週水曜 23時45分～

：毎週水曜 23時45分～ 放送局 ：テレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠

※一部地域を除く

：テレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠 ※一部地域を除く 原作 ：CLAMP「魔法騎士レイアース」（講談社「なかよし」刊）

：CLAMP「魔法騎士レイアース」（講談社「なかよし」刊） 監督 ：三浦唯

：三浦唯 シリーズ構成 ：村越繁

：村越繁 キャラクターデザイン・総作画監督 ：渡部里美

：渡部里美 音楽 ：梶浦由記、尾澤拓実、寺田志保

：梶浦由記、尾澤拓実、寺田志保 アニメーション制作 ：E&H production

：E&H production オープニングテーマ ：十明「乙女の剣」

：十明「乙女の剣」 エンディングテーマ ：Kawaguchi Yurina「星灯」

キャスト

獅堂光：佐倉綾音

龍咲海：大久保瑠美

鳳凰寺風：高橋李依

エメロード：早見沙織

ザガート：小野友樹

モコナ：菊地美香

クレフ：梶裕貴

プレセア：加藤英美里

フェリオ：松岡禎丞

(c)CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日