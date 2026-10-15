TVアニメ『魔法騎士レイアース』より、Kawaguchi Yurinaが歌うエンディングテーマ「星灯」のノンクレジットエンディング映像が公開された。
映像は、夜の海辺で煌めく波を見つめる獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の姿からスタート。エメロードをはじめとするキャラクターたちが美しい風景とともに映し出され、切なさを帯びたメロディー、まっすぐで力強い歌詞、Kawaguchi Yurinaの歌声が作品世界を彩る内容となっている。
『魔法騎士レイアース』は、CLAMPによる同名マンガを原作とするファンタジー作品。社会見学で東京タワーを訪れた光、海、風の3人は、異世界・セフィーロへと召喚される。平和と秩序を祈りの力で守ってきた姫・エメロードが囚われ、危機に直面するセフィーロを救うため、3人は伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として戦いに身を投じる。
本作は10月7日より、テレビ朝日系全国ネットのアニメ枠「IMAnimation W」で毎週水曜23時45分から連続2クールで放送中。放送終了後から各種配信サービスでも順次配信される。
作品情報
- 作品名：TVアニメ『魔法騎士レイアース』
- 放送日時：毎週水曜 23時45分～
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放送局：テレビ朝日系全国ネット「IMAnimation W」枠
※一部地域を除く
- 原作：CLAMP「魔法騎士レイアース」（講談社「なかよし」刊）
- 監督：三浦唯
- シリーズ構成：村越繁
- キャラクターデザイン・総作画監督：渡部里美
- 音楽：梶浦由記、尾澤拓実、寺田志保
- アニメーション制作：E&H production
- オープニングテーマ：十明「乙女の剣」
- エンディングテーマ：Kawaguchi Yurina「星灯」
キャスト
- 獅堂光：佐倉綾音
- 龍咲海：大久保瑠美
- 鳳凰寺風：高橋李依
- エメロード：早見沙織
- ザガート：小野友樹
- モコナ：菊地美香
- クレフ：梶裕貴
- プレセア：加藤英美里
- フェリオ：松岡禎丞
(c)CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日