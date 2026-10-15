10月13日にセブン-イレブンから先行発売されたお菓子「むにむにマシュ」は、"まるでスクイーズのような弾力"とふわふわ食感でかなり新感覚! それだけでなく、脱力したぶたさんのビジュにもなんだか癒されます。とはいえお菓子としての味も気になる……! 触って食べてみました。

「むにむにマシュ」ってなんだ?

「むにむにマシュ」はセブン-イレブンで先行販売されています。お菓子売り場や、棚の側面にひっかけるように陳列されているのですぐに見つけられるはず! 色鮮やかなパッケージとぶたさんの顔でかなり目立ちます。

「むにむにマシュ」という商品名にも惹かれますが、最初は一体どんなお菓子なんだ? とイメージがわきませんでした。パッケージには「ぷにぷに」「むにむに」「むぎゅっ」と書かれています。

裏面には「Squishy? Eat?」と書かれており、スクイーズをイメージしていることがわかります。さらに「Mukbang(モクバン)」の文字も。モクバンとはSNSの生配信などで食べ物を食べるジャンルのこと。こうした食感やASMRに特化した食品が最近人気ですよね。

モクバンの人気で新食感お菓子が人気急上昇中

ひとつ注意点として書かれていたのは、「開封後は時間の経過とともに固くなることがある」こと。食べる直前にパッケージから出して楽しむのが良さそうです。

独特食感＆ぶたさんの脱力顔に癒される

さっそく開封してみましょう! ぶたさんの顔のむにむにマシュは直接パッケージに入っていました。コロン、と出てくる様子もカワイイ!

「むにむにマシュ」は1個入り。結構サイズは大き目で直径10cm前後でしょうか。

パッケージにも描かれていましたが、絶妙に脱力した顔のぶたさんに癒されます。筆者は1個しか買っていないのですが、何個か買って並べたらきっとひとつずつ顔が違うんじゃないかな……その違いを楽しむのも良さそう。

癒されるぶたさんフェイス

スクイーズのような触感なのか? 触ってみると、独特なむにむに感! まさに商品名の「むにむに」という表現が適切でした。表面はふわふわなんだけど、押し込む際にぐっと軽い反発がある感じですね。心地よい触り心地で、食べ物なんですがつい、むにむにしてしまいます。

こんな風にびよ～んと伸ばしてみるのも面白いです。ぶたさんの表情が変わって思わず笑顔になってしまいます。

食べてみると、表面にザラザラとしたお砂糖がまぶされていて、食感は「むちむち」からの「ふわふわ」! 一口でも何パターンもの食感が楽しめます。目と耳の部分はカリっとした砂糖菓子風になっていて、これも楽しい。味は優しく懐かしいいちご味です。

「むにむにマシュ」は、まず見た目に癒され、次に触感で楽しみ、最後に味もしっかり美味しいお菓子でした！1個で3回も楽しめるなんて贅沢ですね◎今後は味や見た目が異なるバージョンも出てくるといいなぁと楽しみにしたいと思います!