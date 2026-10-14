セブン‐イレブン・ジャパンは10月13日から、新商品「むにむにマシュ」(203.04円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。SNSで注目を集めるおもちゃ「スクイーズ」のような弾力と、マシュマロのふわふわ食感を組み合わせた、ぶたの顔をかたどったいちご風味のお菓子だ。セブン‐イレブンでの先行発売となる。

触って楽しめる新感覚マシュマロ「むにむにマシュ」

「むにむにマシュ」は、やわらかい素材を握って感触を楽しむおもちゃ「スクイーズ」に着想を得たマシュマロ。スクイーズは、握るとむにむにとした弾力があり、ゆっくりと元の形に戻る独特の感触が特徴で、SNSや動画プラットフォームを中心に若い世代の注目を集めている。

今回の商品は、スクイーズのような"むにむに触感"と、マシュマロならではの"ふわふわ食感"を両立させるため、独自の弾力や配合バランスにこだわって開発された。

ぶたの顔をかたどったいちご風味のマシュマロ

見た目は、耳や鼻まで再現した立体的なぶたの顔。指先でそっと押して弾力を確かめることができ、口に入れるとふわふわとした口どけと、いちごの風味を楽しめる。

また、ピンク色を基調としたパッケージには、指で押したときの様子をイメージしたぶたの顔がデザインされている。食べるだけでなく、触ったり、写真を撮ったりと、見た目や感触も楽しめる商品となっている。

なお、店舗によって価格が異なる場合や、取り扱いがない場合がある。