元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【原監督復帰報道】世論とは真逆の評価…元巨人スコアラー志田さんが告白『今まで仕えた監督でぶっちぎりの1位です』」に出演。巨人の二軍指導者について、自身の考えを語った。

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

デーブ大久保氏が考える巨人の二軍指導者

巨人の次期監督候補について話すなか、大久保氏は、原辰徳氏が監督に復帰し、松井秀喜氏ら次世代の監督候補をコーチとして迎える構想を披露。その流れで、二軍の指導者についても自身の考えを語った。

大久保氏は「もう二軍は、おじいちゃんとかのほうがいいわけ。イライラしなくて、もう『頑張れ、頑張れ』って」と、ベテランの指導者を推す理由を説明。さらに、DeNAの田代富雄氏を例に挙げた。

続けて、「江川さんが復帰しちゃってさ、二軍監督とか二軍ピッチングコーチとか」と江川卓氏の名前を挙げつつ、「もう巨人で染めなきゃダメ。生え抜きじゃなきゃ」と、巨人のOBを中心とした指導体制を推した。

その理由について、大久保氏は「俺、分かった。もう生え抜きじゃなきゃダメ、巨人は」と強調し、「もう人間性が違うもん、みんな」「もともと生え抜きの巨人の人たちは、もう大人。全員が大人」と語り、自身を引き合いに出した相手チームへの接し方などにも言及。「だから生え抜きでやったほうがいい。絶対」と繰り返した。

さらに、長野久義氏についても話題に上がると、大久保氏は「絶対やったほうがいい。もう現場戻ったほうがいいよ。外野守備コーチ」と、現場復帰を推していた。

【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。

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