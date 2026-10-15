元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【原監督復帰報道】世論とは真逆の評価…元巨人スコアラー志田さんが告白『今まで仕えた監督でぶっちぎりの1位です』」に出演。巨人の二軍指導者について、自身の考えを語った。

デーブ大久保氏が考える巨人の二軍指導者

巨人の次期監督候補について話すなか、大久保氏は、原辰徳氏が監督に復帰し、松井秀喜氏ら次世代の監督候補をコーチとして迎える構想を披露。その流れで、二軍の指導者についても自身の考えを語った。

大久保氏は「もう二軍は、おじいちゃんとかのほうがいいわけ。イライラしなくて、もう『頑張れ、頑張れ』って」と、ベテランの指導者を推す理由を説明。さらに、DeNAの田代富雄氏を例に挙げた。

続けて、「江川さんが復帰しちゃってさ、二軍監督とか二軍ピッチングコーチとか」と江川卓氏の名前を挙げつつ、「もう巨人で染めなきゃダメ。生え抜きじゃなきゃ」と、巨人のOBを中心とした指導体制を推した。

その理由について、大久保氏は「俺、分かった。もう生え抜きじゃなきゃダメ、巨人は」と強調し、「もう人間性が違うもん、みんな」「もともと生え抜きの巨人の人たちは、もう大人。全員が大人」と語り、自身を引き合いに出した相手チームへの接し方などにも言及。「だから生え抜きでやったほうがいい。絶対」と繰り返した。

さらに、長野久義氏についても話題に上がると、大久保氏は「絶対やったほうがいい。もう現場戻ったほうがいいよ。外野守備コーチ」と、現場復帰を推していた。