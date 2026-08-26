元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【愛甲猛】「もう昔の巨人じゃない」そう感じた理由を語る」に出演。愛甲猛氏と歴代の巨人のスターについて振り返るなか、現在のチームに感じる変化について持論を述べた。
大久保博元氏と愛甲猛氏が現在の巨人に抱く印象
愛甲氏は「俺ね、ずっと思ってて。どこでもまだ言ったことないんだけどさ」と切り出し、巨人について「俺らのプロ入る前から王さん、長嶋さんがいて。その後もさ、もう常に江川さんがいて、原さんがいてっていう、そういうスターがいる」と言及。その後、松井秀喜氏や清原和博氏らが在籍していたことに触れた上で、「今の巨人ってさ、1人もいないじゃん」と指摘すると、大久保氏も「いないっすよね」と同意した。
さらに、愛甲氏は坂本勇人が以前のように試合に出場していないことにも触れながら、「巨人ってこんなだったっけって思うぐらい」「常にスーパースターが必ずいたじゃない? ジャイアンツって」と率直な印象を吐露。「今のジャイアンツ、もうこういう感じになっちゃったんだ、みたいな」と語った。
すると、大久保氏は「編成自体もそういう作りになっちゃってんじゃないですか。もうみんな小ぶりじゃないですか」と自身の見解を述べ、「なんか大型な選手っていうよりも、すぐ使えそうなやつ選んでるだけか、みたいな」と指摘。「みんな大型選手だった。みんなホームラン打てるやつらだったし」とかつての巨人の印象を回顧。
さらに、大久保氏は自身が現役だった頃について、「簡単に言えば原辰徳さんという方がいて」「篠塚さんもすごいんだけど、原さんの脇にいて。そこに駒田さんとか、岡崎さんとか吉村さんとかが脇にいて、我々小僧たちが下にいて、やんちゃやるみたいな」と、当時のチームの顔ぶれを振り返った。
これに愛甲氏が「昔の俺らが見てた読売ジャイアンツっていうイメージではなくて」と現在との違いに言及すると、大久保氏もかつての巨人について「巨人軍っていう感じの武将の集まりみたいなイメージもあった」と表現し、現在のチームとの変化について語っていた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。