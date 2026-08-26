元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【愛甲猛】「もう昔の巨人じゃない」そう感じた理由を語る」に出演。愛甲猛氏と歴代の巨人のスターについて振り返るなか、現在のチームに感じる変化について持論を述べた。

大久保博元氏と愛甲猛氏が現在の巨人に抱く印象

愛甲氏は「俺ね、ずっと思ってて。どこでもまだ言ったことないんだけどさ」と切り出し、巨人について「俺らのプロ入る前から王さん、長嶋さんがいて。その後もさ、もう常に江川さんがいて、原さんがいてっていう、そういうスターがいる」と言及。その後、松井秀喜氏や清原和博氏らが在籍していたことに触れた上で、「今の巨人ってさ、1人もいないじゃん」と指摘すると、大久保氏も「いないっすよね」と同意した。

さらに、愛甲氏は坂本勇人が以前のように試合に出場していないことにも触れながら、「巨人ってこんなだったっけって思うぐらい」「常にスーパースターが必ずいたじゃない? ジャイアンツって」と率直な印象を吐露。「今のジャイアンツ、もうこういう感じになっちゃったんだ、みたいな」と語った。

すると、大久保氏は「編成自体もそういう作りになっちゃってんじゃないですか。もうみんな小ぶりじゃないですか」と自身の見解を述べ、「なんか大型な選手っていうよりも、すぐ使えそうなやつ選んでるだけか、みたいな」と指摘。「みんな大型選手だった。みんなホームラン打てるやつらだったし」とかつての巨人の印象を回顧。

さらに、大久保氏は自身が現役だった頃について、「簡単に言えば原辰徳さんという方がいて」「篠塚さんもすごいんだけど、原さんの脇にいて。そこに駒田さんとか、岡崎さんとか吉村さんとかが脇にいて、我々小僧たちが下にいて、やんちゃやるみたいな」と、当時のチームの顔ぶれを振り返った。

これに愛甲氏が「昔の俺らが見てた読売ジャイアンツっていうイメージではなくて」と現在との違いに言及すると、大久保氏もかつての巨人について「巨人軍っていう感じの武将の集まりみたいなイメージもあった」と表現し、現在のチームとの変化について語っていた。