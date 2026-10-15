毎朝ものすごいスピードで走る“マラソンおじさん”。その正体を知らない子供たちの間では噂が広まり――。文化放送のラジオ番組『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』(毎週土曜27:30～28:00)で、あるリスナーが幼少期の不思議な思い出を振り返った。

渡辺隆

毎朝すごいスピードで走る“マラソンおじさん”

リスナーが幼い頃に暮らしていた町には、“マラソンおじさん”と呼ばれる名物男性がいたという。

子供たちが登校する時間になると、ボロボロのランニングシャツを着て、スキンヘッドの頭まで真っ黒に日焼けした姿で毎日のように疾走。そのスピードも相当なものだったそうだ。

何者なのか分からない男性をめぐって、子供たちの間ではさまざまな噂が飛び交った。「実は元オリンピック選手」から始まり「実は大富豪」など。最終的には「スキンヘッドの頭に触ると幸運になれる」とまで言われるようになったという。

大人になって気づいた「今思えば…」

そんな不思議な存在だった“マラソンおじさん”だが、投稿者自身も中年になった現在、当時を振り返ってみると印象は変わったそう。

「今思えば普通に健康的なおじさんだったんだと思いますが、子供の頃の自分たちにはなんだか不思議な存在に映っていました」と懐かしんだ。

渡辺も、「大体そうなんだよね。まずは、なんかの選手とかになるんだよね(笑)」と、子供たちの噂の広がり方に納得。「都市伝説って、こうやってできていくんだろうな。もう典型だもんね、これね」と笑った。

さらに、最終的に「触ると幸運になれる」とまで言われたことには「失礼すぎるだろうって」とツッコミを入れつつも、「でもね、いいお話でございますよ」としみじみ。

インターネットですぐに答えを調べられなかった時代を振り返り、「こういう人がいるだけで、子供たちは空想したり、妄想したり。頭が活性化すると思われますんで」と語った。

そして、「マラソンおじさん、元気ですかね? 元気でいてほしいですけど」と、かつて子供たちの想像力をかき立てた名物男性に思いを寄せていた。