交通マナーやゴミの出し方には厳しかったのに、花壇の前では別人のように優しくなった“町の名物おじさん”。いつしか「あのおじさんは花と会話ができる」と噂されるようになり……。文化放送のラジオ番組『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』(毎週土曜27:30～28:00)で、あるリスナーの幼少期の思い出が紹介された。

渡辺隆

住民には厳しいおじさん、花壇の前では「めちゃくちゃ優しそう」

この日は、以前に渡辺が話した“水門おじさん”のエピソードをきっかけに、リスナーから寄せられた「あなたの町の素敵なおじさん」を紹介。あるリスナーは、かつて暮らしていた地域で“伝説”になっていたという男性についてメールを寄せた。

その男性は、普段は地域住民の交通マナーやゴミの出し方などを厳しく注意することで知られていたという。一方で、小さな公園にある花壇への水やりを担当しており、毎朝欠かさず花に水をあげていた。

印象的だったのは、そのときの男性の様子。普段は険しい表情をしているにもかかわらず、花壇では「めちゃくちゃ優しそうに植物に話しかけながら水をあげている」姿が見られたそうだ。

そんな様子から、いつしか地域では「あのおじさんは花と会話ができる」と話題になったという。

姿を見せなくなった現在も「公園の花は今でも綺麗に」

時は流れ、数年前から男性はめっきり姿を見せなくなった。しかし、投稿は「おじさんが育てていた公園の花は今でも綺麗に咲いています」という一文で締めくくられた。

話を聞いた渡辺は、「ちょっと素敵すぎない? この話」と思わず反応。「これ、絵本にできるんじゃない? ちょっといいね」とすっかり心をつかまれた様子だった。

さらに、「なんだろうね。やっぱり、ちょっといかついおじさんの優しい表情とかね。あれもずるいよね」と、普段の姿とのギャップにも言及した。

数年前まで実際に町にいた人物であることにも触れながら、「いいですね。こういうことなんですよ。『あのおじさんは花と会話ができる』とかね」としみじみ。リスナーの記憶に残る“町の伝説”に思いを巡らせていた。