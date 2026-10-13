スプリングバレーブルワリーは11月7日～8日の2日間、ホップ生産者、醸造家、ビールファンが交流できる秋恒例のお祭り「クラフトビール ジャパンホップ フェスト2026 in SVB東京」を、スプリングバレーブルワリー東京(東京都渋谷区)にて開催する。

「クラフトビール ジャパンホップ フェスト2026 in SVB東京」

「クラフトビール ジャパンホップ フェスト2026 in SVB東京」は、今年収穫したフレッシュホップを使用したビールをはじめ、日本産ホップにこだわって造られた最大20種のクラフトビールを楽しみながら、ホップ生産者、醸造家、ビールファンが交流できる、秋恒例のお祭り。今年は「JAPAN SESSION」をテーマに、クラフトビールに加えて、寿司をはじめとした日本の食、音楽コンテンツ、人との交流など、日本のイイモノ・ウマイモノが交わることで、新たな発見や出会いが生まれる2日間となっている。

開催日は11月7日～8日。各日11時～13時半、14時半～17時、18時～20時半の3回に分けた各回入替制で開催する。事前予約枠は各回130名程度。事前予約チケットは3,800円。入場料のほか、グルメ廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」などを展開するネオ・エモーションとのコラボによる「寿司5貫セット」と、ビール(200ml)またはフードと交換できる500円券4枚綴りのチケットが付いている。

なお、当日販売も予定しているが、予約状況に応じて入場が制限される場合がある。当日券は2,500円で、入場料と、ビール(200ml)またはフードと交換できる500円券4枚綴りが含まれる。寿司5貫セットは付かない。