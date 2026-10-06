日本発の和牛バーガーブランド「SHOGUN BURGER」と、渋谷の“元祖・夜カフェ”「宇田川カフェ」がコラボレーションし、10月18日～31日に期間限定POP UPを開催する。会場は渋谷・宇田川町の「Café BOHEMIA」。渋谷のシンボル・ハチ公をイメージした「ハチ公バーガー」を販売する。

国内外で店舗展開を進めるSHOGUN BURGERと、20年以上にわたり渋谷でカルチャーを発信してきた宇田川カフェがタッグを組み、渋谷ならではの新たなフードコンテンツを展開する。

SHOGUN BURGER×宇田川カフェ「ハチ公バーガー」POP UP

ハチ公をモチーフにした限定バーガー、コラボTシャツも

今回登場する「ハチ公バーガー」は、国内外から多くの人が訪れる渋谷の象徴・ハチ公をモチーフにしたコラボレーション限定メニュー。スマッシュ製法のパティにチーズをトッピングする。

スマッシュ製法のパティにチーズをトッピング

POP UPではこのほか、「SHOGUN BURGER 渋谷店」と「宇田川カフェ」を含む系列店で夜カフェを楽しめる回遊型クーポン企画を実施。コラボレーションを記念した限定Tシャツも販売する。

限定コラボTシャツ

開催期間は10月18日～31日の17時～22時で、10月23日は休業。会場は「Café BOHEMIA」（東京都渋谷区宇田川町36-22 ノア渋谷パートII）で、10月19日にはオープニングパーティーも開催する。 SHOGUN BURGERは2017年に富山県富山市で1号店をオープンした和牛バーガー専門店。創業から5年で「World Food Championships」のハンバーガー部門世界6位を獲得し、現在は国内外で店舗展開を進めている。

宇田川カフェは2001年創業。運営するLD&Kは、カフェ・レストランやライブハウスなど全国で41店舗を展開し、そのうち20店舗を渋谷区に構えている。