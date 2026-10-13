「IKEBUKURO HALLOWEEN BOUNCE!」が2026年11月1日(日)、アニメイトシアターにて初開催。前島麻由スペシャルライブ、「SYMPHOGEAR NIGHT -GEARMANIA-」DJステージ、池袋ハロウィンコスプレフェス キービジュアルコスプレイヤーランウェイ、芝健×Ry☆のPerformance Stage、アニソンダンスバトル「HOOK THE RAW」など多彩なステージコンテンツが集結する。

本イベントでは、アニソン・ボカロなどで踊るA-POP即興ダンスバトル「HOOK THE RAW」をはじめ、数々のアニメソングを歌う前島麻由によるスペシャルライブ、「戦姫絶唱シンフォギア」公式DJコンテンツ「SYMPHOGEAR NIGHT -GEARMANIA-」より、DJ ぽにょ皇子によるDJステージが実施される。

さらに、池袋ハロウィンコスプレフェス2026のキービジュアルを飾るコスプレイヤー8名によるランウェイを開催。さらに、芝健(アナタシア)×Ry☆(xxxproject)によるPerformance Stageなど、池袋ハロウィンコスプレフェスならではのSpecial企画も実施される。

「HOOK THE RAW」では、12:00〜14:00にアニソンダンスバトル予選会を実施。ジャッジにはSKAJUN、84、はる助、♤さまき♤、ゾマやかじゃない!(REAL AKIBA BOYZ／本戦から参加)を迎え、MCソレイユ翼、DJスギヲ、VJ SHOOON・Makinoが熱いバトルを盛り上げる。

ストリートカルチャー、コスプレ、アニソン、ダンス、DJがアニメイトシアターに集結。池袋の街を舞台に開催される2つのイベントが交差する、一日限りのスペシャルイベントに注目したい。

■「IKEBUKURO HALLOWEEN BOUNCE!」概要

イベント名：池袋ハロウィンコスプレフェス×TOSHIMA STREET FES “BOUNCE!”

開催日：2026年11月1日(日)

開場 11:50 ／ 開演 12:00 ／ 閉演 20:00(予定)

※12:00〜14:00はアニソンダンスバトル予選会を実施

会場：アニメイトシアター

チケット：一般チケット 4,500円(税込)

販売期間：2026年10月9日(金)17:00〜11月1日(日)12:00

イベント詳細は特設サイトにて。

■「池袋ハロウィンコスプレフェス2026」概要

名称：池袋ハロウィンコスプレフェス2026

日程：2026年10月30日(金)・31日(土)・11月1日(日)

※30日(金)はサンシャインシティにて夜に開催

■「TOSHIMA STREET FES 2026」概要

名称：TOSHIMA STREET FES 2026(略称：TSFes 2026)

日程：2026年11月1日(日)・2日(月)・3日(火・祝)

会場：池袋西口公園グローバルリング、中池袋公園

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）