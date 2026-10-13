【10月13日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月13日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年10月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年10月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×Milk とろける生クリームチーズタルト」(297円)

  • 「Uchi Cafe×Milk とろける生クリームチーズタルト」(297円)

    「Uchi Cafe×Milk とろける生クリームチーズタルト」(297円)

価格 : 297円
エネルギー : 367kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生クリーム専門店「Milk」とのコラボ商品「Uchi Cafe×Milk とろける生クリームチーズタルト」が登場です。香ばしいタルト生地に、コクのあるチーズケーキと豊かな風味の生クリーム、さらに濃厚な練乳の味わいを贅沢に重ねた一品。とろけるような口あたりとミルキーな余韻を楽しめる一品になります。

「Uchi Cafe×Milk とろけるMILKチーズケーキ」(297円)

  • 「Uchi Cafe×Milk とろけるMILKチーズケーキ」(297円)

    「Uchi Cafe×Milk とろけるMILKチーズケーキ」(297円)

価格 : 297円
エネルギー : 203kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも「Milk」とコラボした「Uchi Cafe×Milk とろけるMILKチーズケーキ」。なめらかなチーズケーキに、コク深い練乳ホイップをたっぷりと合わせた一品。ふんわりととろける食感と、濃厚なミルクの甘みを堪能できる贅沢なチーズケーキに仕上がっています。

「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」(297円)

  • 「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」(297円)

    「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」(297円)

価格 : 297円
エネルギー : 182kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

老舗お茶ブランド「森半」とコラボした「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」が登場。「しっとり×ほろほろ」とした新食感のビスケット生地で、香り高くほろ苦い濃厚な抹茶クリームをたっぷりとサンド。抹茶本来の旨みと奥深い味わいをしっかりと感じられる和洋折衷スイーツです。

「ふわサクっ! メロンパン」(149円)

  • 「ふわサクっ! メロンパン」(149円)

    「ふわサクっ! メロンパン」(149円)

価格 : 149円
エネルギー : 341kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

王道の美味しさを追求した「ふわサクっ! メロンパン」が登場です。外側のビスケット生地はサックリ、生地はふんわりとした心地よい食感のコントラストが魅力のこちら。芳醇なバターの風味が口いっぱいに広がる、おやつや朝食にぴったりな商品になっています。

「ゴロっと! りんごヨーグルトパン」(246円)

  • 「ゴロっと! りんごヨーグルトパン」(246円)

    「ゴロっと! りんごヨーグルトパン」(246円)

価格 : 246円
エネルギー : 382kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

果肉感たっぷりの「ゴロっと! りんごヨーグルトパン」が登場。存在感のあるりんごにほどよい酸味が効いた爽やかなヨーグルトクリームを組み合わせた一品です。

まとめ

10月13日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×Milk とろける生クリームチーズタルト」や「Uchi Cafe×Milk とろけるMILKチーズケーキ」、「Uchi Cafe×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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