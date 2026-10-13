【10月13日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年10月の新商品5品まとめ(10月13日発売予定)

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年10月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「1食分の野菜が摂れる 五目具材の中華丼」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 430kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※1日あたりの摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第三次＞より)

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

1食分の野菜がしっかりと摂れる、体に嬉しいどんぶりメニューが登場です。定番の五目具材に、醤油と鶏ガラの奥深い旨味を感じる特製餡をたっぷりと絡めた一品。寒い季節に心も体もホッと温まる、満足感抜群のメニューに仕上がっています。

「6種おかずの味わい幕の内」(667円)

価格 : 667円

エネルギー : 555kcal

※近畿・九州地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

焼鮭にロースとんかつ、シューマイ、玉子焼、きんぴら、煮物といった、バラエティ豊かな6種のおかずが一度に楽しめる贅沢な幕の内弁当が登場。ゆかりをふりかけたごはんにさまざまな具材がトッピングされたこちら。最後の一口まで飽きずに食べられる商品です。

「ごろっと野菜のポトフ」(451円)

価格 : 451円

エネルギー : 169kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※東北・新潟・中四国地域のローソンのみの取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きめにカットされたごろごろ野菜と、噛むとパリッと肉汁が溢れ出すジューシーなウインナーがたっぷり入った「ごろっと野菜のポトフ」が登場。野菜の優しい甘みとウインナーの旨味が溶け込んだ温かいスープが体に染み渡る、肌寒い日にぴったりの一品になります。

「野菜かき揚げそば」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 500kcal

※九州地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※七味唐辛子小袋を別添しているとのこと

※沖縄地域は10/20(火)発売とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

石臼挽きで丁寧に仕上げた風味豊かなおそばに、4種類の野菜を使用した彩り豊かなかき揚げを豪快にあわせた「野菜かき揚げそば」が登場です。だしの効いたつゆが野菜の甘み引き立つかき揚げにじゅわっと染み込み、おそばの香りとともに存分に楽しめる味わいが魅力の商品。

「まんまる鶏 麻辣」(268円)

価格 : 268円

エネルギー : 194kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

刺激的な「麻辣」フレーバーを、ジューシーなまんまる鶏で手軽に味わえるホットスナックが登場。唐辛子のピリッとした辛さと花椒の痺れるような風味が鶏肉の旨味と絶妙にマッチ。おかずにもおつまみにもやみつきになる一品に仕上がっています。

まとめ

10月13日発売の新商品は、「1食分の野菜が摂れる 五目具材の中華丼」や「6種おかずの味わい幕の内」、「ごろっと野菜のポトフ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用