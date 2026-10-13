JCB、JAL、JTBの3社は、学生のアイデアをもとに企画した旅行商品「ガクタビ ハワイ」を発売した。2025年に3社共同で実施した「ハワイアイデアコンテスト」の優勝企画を商品化したもので、2027年3月出発の学生向けハワイ旅行として販売する。卒業旅行でハワイを訪れる学生が集う「卒業パーティー in ハワイ」には、アイドルグループ「CANDY TUNE」も出演する。

ハワイアイデアコンテスト

同商品は、「ルックJTB MySTYLE ガクタビ」の新商品として発売。旅行期間は4泊6日で、出発日は2027年3月8日と9日の2日間。学生の自由な発想を実際の旅行商品に反映し、若者の海外旅行への関心を高め、渡航への第一歩を後押しすることを目指す。

優勝企画を商品化 9月25日より発売

旅行中は、ダイヤモンドヘッドでのハイキングとクリーンアップ活動を実施するほか、卒業という人生の節目を迎える学生同士が交流できる「卒業パーティー in ハワイ」を開催する。同パーティーには、アソビシステムが展開するアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」所属のCANDY TUNEがスペシャルゲストとして登場し、参加者の新たな門出を祝う。

また、参加者全体の申込人数に応じてABCストアのギフトカード特典が拡充される仕組みを導入。友人同士で参加を呼びかけながら、旅行を盛り上げられる企画とした。

3社は、若者が気軽に海外旅行へ踏み出せる機会の創出を目指し、学生ならではのアイデアを取り入れた商品づくりを通じて、海外旅行市場の発展につなげていく。