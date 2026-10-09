日本航空(JAL)は10月8日、羽田空港第1ターミナル北ウイングの「JALファーストクラスラウンジ」「JALサクララウンジ」をリニューアルオープンした。記念イベントには俳優・モデルの井桁弘恵さんも登壇し、ラウンジの新メニュー「JAL特製 焼きカレーパン」を味わった。

井桁弘恵さんがカレーパンを一口でパクリ!

10月6日に羽田空港第1ターミナルで「羽田空港 JAL国内線ラウンジ リニューアル記念イベント&内覧会」が開催された。

北ウイングにある最上位の「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」は「JALファーストクラスラウンジ」に改称され、座席数を約1.4倍に増強。目的別のエリア分けに加え、パーソナライズされた空間設計を行っている。「サクララウンジ」には新たにキッズルームが用意された。

同社は4月1日から「New Angles, New Stories～日本ともういちど出会う」をコンセプトに、国内線サービスの刷新を進めている。国内線ラウンジ・専用保安検査場のリニューアルもその一環だ。2027年6月頃には、南ウイングのラウンジもリニューアルオープンされる予定となっている。

日本航空 カスタマー・エクスペリエンス本部 副本部長の崎原淳子氏は、ラウンジ刷新の目的を「ラウンジ刷新の目的は大きく二つございます。まずひとつ目が、多様化するご利用目的に応じて、空港での滞在時間を価値あるものにすること。ふたつ目は、日本ならではの価値を五感で感じていただくことです」と説明する。

日本航空 カスタマー・エクスペリエンス本部 副本部長 崎原淳子 氏

会場には、5月からJAL国内線の新CMキャラクターとして起用されている井桁弘恵さんも登場し、「洗練されていて、でも温かみがあって、和の要素も含まれていて……どこか落ち着くようなずっといたくなるような居心地の良い空間だなと思います」と評価。また“これだけは譲れないという旅のマイルール”という問いに対し、「心に従う」と回答した。

「旅って、心にまっすぐ従えるのが一番自分の中では魅力に感じていて。宿に居たかったら宿にいたらいいなと思うし、食べたいものがあれば食べる、歩きたかったら歩く……なるべく自分の心に嘘をつかずに、直感に沿って動くように心がけています。なので、ラウンジで自分の心をリセットして、心に余白を作った状態で旅に出るのが理想かなって思います」(井桁さん)

続いて商品・サービス開発部の永見愛里氏が、JALファーストクラスラウンジの飲食サービスについて紹介。3つの時間帯で別メニューを用意していると話す。また、季節に応じてデニッシュのフレーバー、カレーパンのフィリングと、メニューそのものを定期的に変更していきたいとの考えを示した。

日本航空 商品・サービス開発部 永見愛里 氏

井桁さんは試食として提供された「JAL特製焼きカレーパン」を一口で平らげ、「えっ、めっちゃ美味しい!! なんか本格的なカレーパンで辛さもちょっとだけあって。でも甘さもありながら、香りもすごく良くて。これって何個でも食べていいんですか?」とコメントした。

やんばるアグー豚を使ったカレーパンを頬張る井桁さん

「伝統美とパーソナライズ」をコンセプトにしたJALファーストクラスラウンジ

リニューアルされた「JALファーストクラスラウンジ」は、黒を基調とした内装を採用。大きくダイニングエリア、リラクシングエリア、ワーキングエリアに分かれている。

JALファーストクラスラウンジの出入り口

ワーキングエリアでは、出入り口付近をクイックエリアとし、オープンでありながらも着席時には互いの視線が切れるテーブルを用意。また扉付きの完全個室4室と半個室10ブースの計14ブースで構成されたワークスペースには、ワイヤレス充電ができるデスクを備える。

JALファーストクラスラウンジのワーキングエリア

リラクシングエリアは、「伝統美とパーソナライズ」をコンセプトに、組子や格子など日本の伝統技法を取り入れ、周囲の視線を遮るプライベート性のある設計としている。マッサージチェアも用意されており、一部は御簾のようなロールカーテンで空間を区切れるエリアとなっている。

JALファーストクラスラウンジのリラクシングエリア

ダイニングエリアでは、対面カウンターでのおもてなしとともに、“朝から14時まで”の朝昼は「チャージ」、“14時から16時まで”のティータイムは「トキメキ」、“16時以降”の夜間は「安らぎ」の3区分で、各時間帯に合わせた食事を提供。

ダイニングエリアを象徴するコの字形のアイランドカウンター

朝昼の「チャージ」では旅行・出張前の利用者向けにお寿司などのご飯ものと、種類豊富なパンを用意。国内線では滞在時間が短いことを考慮して、フィンガーフードのように気軽に食べられる内容としている。カレーパンとクロワッサンはあたためた状態で提供される。

ティータイムの「トキメキ」では、アフタヌーンティーのようにスコーンや一口サイズのケーキを楽しめる。ただ食べるだけではなく、目でも心でも楽しめるようなディスプレイを心がけているという。

夜間の「安らぎ」では、アルコール類やノンアルコールドリンク、スパークリングに合うお惣菜を提供。キッシュ、唐揚げ、白和えなどを用意する。1カ月の間に複数回利用する顧客も想定し、フレーバーやメニューは定期的に変える意向が示された。

アイランドカウンター中央の松葉石を用いた大型カウンターは、期間限定のポップアップイベントに使用。なお、スープは朝昼とティータイム、味噌汁は朝昼と夜間の提供を予定している。

イベント当日の大型カウンターでは赤飯が提供されていた

「家族みんなの心地よいフライト」を目指したサクララウンジ

サクララウンジは、ダイニングエリア、リラクシングエリア、ワーキングエリアに加え、ボーネルンドが監修したキッズルームを備えていることが大きな特徴だ。ボーネルンドにとっても、航空会社のラウンジとのコラボレーションは初となる。

サクララウンジの出入り口

キッズルームのコンセプトは「家族みんなの心地よいフライトを準備する」。荷物を持って空港へ到着した保護者はほっと一息をつくことができ、子どもは搭乗前に思いっきり遊べるという空間を目指したという。ラウンジ内から内部の様子を確認できる窓も用意されている。対象年齢は6カ月～12歳まで。

ボーネルンドが監修したキッズルーム

ダイニングエリアで目を引くアートワークは、成田空港の同社ラウンジで発生したワイン瓶を再利用して制作されたもの。またヘラルボニーのアートを展示する「ART CANVAS」エリアも用意されており、窓からはキッズルーム内を確認することが可能。飲食サービスは従来通りのメニューに加え、新たに久世福商店の協力による冷製の「飲む出汁」を提供する。

リラクシングエリアは、滑走路が一望でき、飛行機を眺めながらゆったりと心を落ち着けて寛げる設計。照明を暗くしたリラクシングブースが併設されており、座席はそれぞれ利用者の目線が合わないよう配置を工夫しているという。身体の疲れを癒やすマッサージチェアも用意されている。

サクララウンジのリラクシングエリア

リラクシングエリアの一部にあるリラクシングブース

ワーキングエリアは、充電設備やコピー機、電話ルームや半個室ブースなどを備えたエリア。最大の特長は、出発ロビーに直結するエスカレーターに隣接していることにあり、ビジネス利用者のスムーズな立ち寄りを支援している。

出発ロビーに直結するエスカレーターに隣接したワーキングエリア

羽田空港 国内線 JALラウンジのリニューアルは、“日常で見過ごしていた日本の魅力を再発見”を目指しており、同社の国内線事業に向けた重要な基幹投資と位置付けられている。旅をより充実したものにするための搭乗前のポイントとして、ラウンジの重要性はさらに高まりそうだ。