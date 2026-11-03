2014年に離婚したタレントの布川敏和とつちやかおりが、きょう3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)の2時間スペシャルにそろって出演。離婚後もマンションの隣同士で暮らし、互いの部屋を行き来しているという現在の関係を明かす。

「元夫婦特集だと思って来てみたら、皆さん幸せな方ばかりじゃないですか」

今回の放送は、「食と睡眠のお悩みSOS 健康になりたい夫婦祭」と題した2時間スペシャル。前半の「健康になりたい有名人夫婦」には、一度離婚して復縁した長州力・吉田英子さん夫妻をはじめ、さまざまな夫婦が登場する中、元夫婦の布川とつちやもそろって出演する。

以前、布川と娘、息子がそれぞれ同番組に出演した際には、布川とつちやが偶然マンションの隣同士に住んでいることや、互いの部屋を行き来していることが明かされていた。それだけに、2人がそろって登場すると、司会の明石家さんまも「出てくれた!?」と驚きを隠せない。

一方、つちやは「ちょっと待ってください。今日私、元夫婦特集だと思って来てみたら、皆さん幸せな方ばかりじゃないですか」と不満をポロリ。さらに、同じく離婚経験のあるさんまに大胆な提案を繰り出し、スタジオを笑わせる。

「合鍵を持っている」「今日も一緒に帰る」

トークでは、布川がつちやの“盗み癖”や“カリパク癖”など、元夫婦でありながら隣同士で暮らしているからこその不満を暴露する。

しかしその一方で、2人は「合鍵を持っている」「今日も一緒に帰る」など、離婚したとは思えないほど仲の良い関係を明かす。そんな様子に、藤田ニコルが「夫婦に戻っていいですよ」と不思議そうに声をかけると、つちやから決定的な一言が飛び出す。これには、さんまも「わかる」と深くうなずく。

また、長州力と妻の吉田英子さんは、一度離婚した後に復縁した夫婦。さんまが「奥さんも再婚はないと思ってたでしょ?」と尋ねると、吉田さんは「はい」と即答する。しかし、続けて明かした復縁の理由には、出演者たちから驚きの声が上がる。

このほか、今年5月に第1子となる女児を出産した藤田が、夫と娘のコーディネートをめぐって「ちょっとやりあってます」と告白。柿谷曜一朗・丸高愛実夫妻や、もう中学生らも、夫婦生活で感じている悩みやエピソードを披露する。