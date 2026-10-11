バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ディズニー ツイステッドワンダーランド めじるしアクセサリー」を2026年10月第4週より発売する。全7種で価格は300円(税込)。

2026年10月第4週発売「ディズニー ツイステッドワンダーランド めじるしアクセサリー」(全7種・300円(税込))

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場するマジカルペンをモチーフにした「めじるしアクセサリー」が登場する。

各寮のエンブレムとマジカルペンを組み合わせたダブルチャーム仕様で、寮ごとの魔法石を表現した半立体チャームも見どころのひとつだ。

バッグやポーチ、傘などに取り付ければ、推し寮への愛をアピールできること間違いなし。

ナイトレイブンカレッジの生徒気分を味わえるアイテムだが、魔法を使いすぎてオーバーブロットしないよう注意したい。

発売情報

商品名：ディズニー ツイステッドワンダーランド めじるしアクセサリー

発売時期：2026年10月第4週

種類数：全7種

価格：300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ハーツラビュル寮

ルビーレッドの魔法石が印象的なハーツラビュル寮のチャーム。ハートの女王の精神に基づく厳格な寮らしく、ハートや薔薇をモチーフにしたエンブレムが目を引くデザインとなっている。

サバナクロー寮

黄金色の魔法石をあしらったサバナクロー寮のチャーム。百獣の王を思わせるライオンのエンブレムが特徴で、不屈の精神を重んじる獣人たちの寮らしい力強さを感じられる仕上がりになっている。

オクタヴィネル寮

白く輝く魔法石と貝殻をモチーフにしたエンブレムを組み合わせたデザイン。海の魔女の精神に基づくオクタヴィネル寮らしい、上品でどこか神秘的な雰囲気が魅力である。

スカラビア寮

赤褐色の魔法石が存在感を放つスカラビア寮のチャーム。アラビアンな雰囲気を感じさせるエンブレムが特徴で、熟慮の精神を掲げる寮の華やかな世界観を楽しめる。

ポムフィオーレ寮

濃い紫色の魔法石と、毒リンゴを思わせる紋章を再現。美への探求を重んじるポムフィオーレ寮らしく、優雅で気品あふれるデザインに仕上げられている。

イグニハイド寮

青い炎を思わせる魔法石が印象的なイグニハイド寮のチャーム。死者の国に着想を得たエンブレムと組み合わせることで、寮の持つクールで独創的な世界観を表現している。

ディアソムニア寮

黄緑色の魔法石が目を引くディアソムニア寮のチャーム。茨の魔女を象徴する魔法石は、高尚な精神を持つ魔法士たちが集う寮らしい神秘的な魅力を放っている。

SNSでの反響

「どの寮も可愛いすぎる」

「このためにお金貯めてきたんだ…待ってろ…‼」

「お願いだから監のみんな転売に負けないでくれ～😭」