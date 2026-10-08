2026年10月発売予定の「クレヨンしんちゃん」関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

今月は、ぶりぶりざえもんの着ぐるみ姿を楽しめるめじるしアクセサリや、おべんとうをモチーフにしたマスコットが登場。さらに、ふたば幼稚園のキャラクターが集合したビークル第4弾、アイドルステージをテーマにしたスイングマスコットもラインアップされます。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ

「クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ」は、ぶりぶりざえもんの着ぐるみをまとったキャラクターたちをデザインしためじるしアクセサリ。

  • クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ

    クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ

  • 発売週：2026年10月第2週
  • 価格：300円
  • 種類：全6種
  • メーカー：バンダイ(ガシャポン)

クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット

「クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット」は、クレヨンしんちゃんのキャラクターたちをおべんとう風に表現したマスコット。

  • クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット

    クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット

  • 発売週：2026年10月第2週
  • 価格：400円
  • 種類：全5種
  • メーカー：バンダイ(ガシャポン)

クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ

「クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ」は、ふたば幼稚園のキャラクターたちが集合した「おバカスタムビークル」シリーズの第4弾。

  • クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ

    クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ

  • 発売週：2026年10月第3週
  • 価格：500円
  • 種類：全6種
  • メーカー：バンダイ(ガシャポン)

クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット

「クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット」は、アイドルステージをテーマにしたクレヨンしんちゃんのスイングマスコット。

  • クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット

    クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット

  • 発売週：2026年10月第5週
  • 価格：400円
  • 種類：全5種
  • メーカー：バンダイ(ガシャポン)