2026年10月発売予定の「クレヨンしんちゃん」関連カプセルトイをまとめてご紹介します。
今月は、ぶりぶりざえもんの着ぐるみ姿を楽しめるめじるしアクセサリや、おべんとうをモチーフにしたマスコットが登場。さらに、ふたば幼稚園のキャラクターが集合したビークル第4弾、アイドルステージをテーマにしたスイングマスコットもラインアップされます。
※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。
クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ
「クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ」は、ぶりぶりざえもんの着ぐるみをまとったキャラクターたちをデザインしためじるしアクセサリ。
- 発売週：2026年10月第2週
- 価格：300円
- 種類：全6種
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット
「クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット」は、クレヨンしんちゃんのキャラクターたちをおべんとう風に表現したマスコット。
- 発売週：2026年10月第2週
- 価格：400円
- 種類：全5種
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ
「クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ」は、ふたば幼稚園のキャラクターたちが集合した「おバカスタムビークル」シリーズの第4弾。
- 発売週：2026年10月第3週
- 価格：500円
- 種類：全6種
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット
「クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット」は、アイドルステージをテーマにしたクレヨンしんちゃんのスイングマスコット。
- 発売週：2026年10月第5週
- 価格：400円
- 種類：全5種
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)