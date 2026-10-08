2026年10月発売予定の「クレヨンしんちゃん」関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

今月は、ぶりぶりざえもんの着ぐるみ姿を楽しめるめじるしアクセサリや、おべんとうをモチーフにしたマスコットが登場。さらに、ふたば幼稚園のキャラクターが集合したビークル第4弾、アイドルステージをテーマにしたスイングマスコットもラインアップされます。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ

「クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ」は、ぶりぶりざえもんの着ぐるみをまとったキャラクターたちをデザインしためじるしアクセサリ。

クレヨンしんちゃん ぶりぶりざえもん着ぐるみ めじるしアクセサリ

発売週：2026年10月第2週

価格：300円

種類：全6種

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット

「クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット」は、クレヨンしんちゃんのキャラクターたちをおべんとう風に表現したマスコット。

クレヨンしんちゃん おべんとうマスコット

発売週：2026年10月第2週

価格：400円

種類：全5種

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ

「クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ」は、ふたば幼稚園のキャラクターたちが集合した「おバカスタムビークル」シリーズの第4弾。

クレヨンしんちゃん おバカスタムビークル 第4弾 ふたば幼稚園大集合シリーズ

発売週：2026年10月第3週

価格：500円

種類：全6種

メーカー：バンダイ(ガシャポン)

クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット

「クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット」は、アイドルステージをテーマにしたクレヨンしんちゃんのスイングマスコット。

クレヨンしんちゃん なりきり！？アイドルステージ スイングマスコット