ローソンエンタテインメントは、人気バンド「SEKAI NO OWARI」が過去のライブで使用した銀テープをモチーフにしたカプセルトイ「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」のvol.1再販売と、新作となるvol.2を10月23日より順次発売する。全国のHMV17店舗、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートなどのカプセルトイコーナーで取り扱う。
同商品は、SEKAI NO OWARIのライブ演出で使用された銀テープをデザインしたストラップ。2026年6月に発売されたvol.1が好評を博したことを受け、今回の再販売とvol.2の発売が決定した。
価格は1回500円。サイズは約W150×H22mmで、PVCとスチールを使用している。
再販売となるvol.1は、「炎と森のカーニバル」「ARENA TOUR 2014『炎と森のカーニバル -スターランド編-』」「TOKYO FANTASY」「Twilight City」の全4種をラインナップ。
新発売のvol.2は、「The Dinner」「Tarkus」「INSOMNIA TRAIN」「深海」の全4種を展開する。
また、発売を記念し、一部gashacoco店舗では期間限定の特別企画を実施。2026年10月23日から10月29日まで、gashacoco池袋、gashacoco名古屋ゼロゲート、gashacoco心斎橋BIGSTEPの3店舗において、スタンディパネルやポスターの設置、動画放映などの限定展開が行われる。
商品概要
- 商品名：SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ vol.1（再販売）／vol.2
- 発売日：2026年10月23日より順次発売
- 価格：1回500円
- ラインナップ：vol.1：炎と森のカーニバル、ARENA TOUR 2014「炎と森のカーニバル -スターランド編-」、TOKYO FANTASY、Twilight City／vol.2：The Dinner、Tarkus、INSOMNIA TRAIN、深海
- 販売場所：HMV（17店舗）、gashacoco、ガシャポンのデパートほか全国のカプセルトイコーナー