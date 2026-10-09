ローソンエンタテインメントは、人気バンド「SEKAI NO OWARI」が過去のライブで使用した銀テープをモチーフにしたカプセルトイ「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」のvol.1再販売と、新作となるvol.2を10月23日より順次発売する。全国のHMV17店舗、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートなどのカプセルトイコーナーで取り扱う。

カプセルトイ「SEKAI NO OWARI 銀テープストラップ」

同商品は、SEKAI NO OWARIのライブ演出で使用された銀テープをデザインしたストラップ。2026年6月に発売されたvol.1が好評を博したことを受け、今回の再販売とvol.2の発売が決定した。

価格は1回500円。サイズは約W150×H22mmで、PVCとスチールを使用している。

再販売となるvol.1は、「炎と森のカーニバル」「ARENA TOUR 2014『炎と森のカーニバル -スターランド編-』」「TOKYO FANTASY」「Twilight City」の全4種をラインナップ。

新発売のvol.2は、「The Dinner」「Tarkus」「INSOMNIA TRAIN」「深海」の全4種を展開する。

また、発売を記念し、一部gashacoco店舗では期間限定の特別企画を実施。2026年10月23日から10月29日まで、gashacoco池袋、gashacoco名古屋ゼロゲート、gashacoco心斎橋BIGSTEPの3店舗において、スタンディパネルやポスターの設置、動画放映などの限定展開が行われる。

商品概要