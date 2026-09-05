筋肉をつけるため、トレーニングと同じくらい食事を意識している人もいるでしょう。たんぱく質を意識したり、食べるものを自分で選んだりと、こだわり始めると普段のランチまで変わってくることも。

今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ある会社のランチタイムでのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ジムに通えばクイズ「筋トレ男子こだわりの手作り弁当、後輩の反応は?」

職場のランチタイム、後輩から「ご飯いきましょー」と声をかけられた山田先輩。しかし、この日は自分で作ったお弁当があるため、ランチのお誘いを断ります。

ジムで筋トレに励む山田先輩が用意したのは、こだわりの手作り弁当。それを見た後輩は、思わぬひと言を口にしました。

さて、後輩はこのお弁当を見て、何と言ったのでしょうか？

① 「ストイックですね」

② 「罰ゲームですか?」

③ 「キモいキャラ弁みたいですね」

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✅筋トレ男子の「こだわり弁当」に後輩が放ったひと言とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

筋トレ民にとっての"こだわりの自信作"! 周囲の反応には注意...?

筋肉のために用意した、ゆで卵と鶏ささみの手作り弁当。しかし、その見た目をじっと見た後輩から飛び出したのは、まさかのひと言でした。

食事にまでこだわる筋トレ生活では、周囲とのこんな"温度差"が生まれることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 「キモいキャラ弁みたいですね」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!