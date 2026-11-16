バンダイ ライフスタイル事業部は、人気格闘漫画『刃牙』シリーズをモチーフにしたマスコット入り入浴料「びっくらたまご 刃牙」を11月16日に発売した。ビスケット・オリバをイメージした球体型の入浴料を溶かすと、「範馬刃牙」や「範馬勇次郎」などシリーズを代表するキャラクターのマスコットが現れる。

『刃牙』シリーズ初の「びっくらたまご」となる「びっくらたまご 刃牙」が登場。価格は715円。全国のドラッグストアや量販店、玩具店、家電量販店などで販売される。

本商品は、連載35周年を迎えた『刃牙』シリーズの世界観を取り入れたマスコット入り入浴料。最大の特徴は、入浴料そのものが作中でも屈指の強者として知られるビスケット・オリバをイメージした球体形状になっている点だ。うるおい成分としてホエイタンパクを配合している。

入浴料を湯に溶かすと、デフォルメデザインのマスコットが1体現れる。ラインアップは「範馬刃牙」「範馬勇次郎」「烈海王」「愚地独歩」「ビスケット・オリバ」「渋川剛気」の全6種。迫力ある表情や隆起した筋肉など、それぞれのキャラクターの特徴を再現しているという。

香りは、作中の印象的なシーンをモチーフにした「炭酸抜きコーラのかおり」を採用。茶色のお湯とともに広がる濃厚かつ爽快感のある香りとなっている。

商品概要

商品名：びっくらたまご 刃牙

価格：715円

内容：マスコット入り入浴料1個

マスコット：全6種

発売日：2026年11月16日

発売元：バンダイ

販売ルート：全国のドラッグストア・量販店・玩具店・家電量販店など

(C)板垣恵介(秋田書店)1992